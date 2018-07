preciado descenso

borrascas

De las temperaturas en el Cantábrico, Oeste y Meseta Norte. No pueden decir lo mismo por el sureste donde Murcia no se apea de los 35 grados. Las tormentas en el interior de Castellón y el cierzo en Aragón no descansarán durante el fin de semana. Cielos despejados en Baleares, centro y sur peninsular. Cubierto en Canarias con posibilidad de lluvias débiles.