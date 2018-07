Variedad de temas

CASO NOOS

José miguel: después de la imputación de Revenga, no se entiende a qué espera el juez para citar a la infanta cristina, siendo ella dueña del 50% de los negocios por los que está imputado Urdangarín.

Otro oyente: Los cargos públicos un vez imputados deben cesar en sus cargos

Hay que temer en cuenta que no son profesionales y que por lo tanto deben abandonar de inmediato y no vale esgrimir la presunción de inocencia

Enrique: Me parece triste la falta de responsabilidad y cultura histórica y política q contertulios como el Sr Calleja muestran en su programa a la hora de tocar un tema tan trascendente como los asuntos de la casa real.

Todos tenemos un familiar desbocado y no por ello cuestionamos el ADN de nuestra familia. La casa real es una institución q en el balance político ha aportado más q sustraído y esto es un hecho

EL REY

Inma: Decir que el rey tiene amplísima aceptación hoy en día es pelín discutible. En el último año ha descendido su valoración en todas las encuestas alarmantemente, y de paso la de la monarquía como institución. Los datos son bastante demoledores: entre la gente de su edad que vivió la transición hay un 70% de juancarlistas convencidos, pero si preguntan a la gente joven la cifra de aceptación es lamentable, por mucho perdón que pidiera por sus inoportunos viajecitos

JONAN FERNÁNDEZ:

Javier: Jonan Fernandez el ilustre recolocado por Urkullu en el cargo de convivencia o algo parecido, era el que fundó Elkarri, fundación que se dedicaba en los tiempos duros de ETA, a equiparar la violencia llamada de otros tipos a la de ETA, es decir, ETA no hace bien pero el estado tampoco. Ahora que no sabe hacer otra cosa, se le enchufa en el gobierno vasco, y a seguir cobrando, el no buscarse la vida como los demás y buscar las ubres del gobierno vasco y vivir del resto de los ciudadanos, porque el cargo tiene " tela " gestor por la convivencia del pueblo vasco.

HONESTIDAD DE LOS POLÍTICOS

RAFA: Decís que es injusto y perverso para la democrática que pensemos que los políticos - ojo y los sindicatos también- están en el meollo de todos los problemas. PERO pongo algunos ejemplos:

Banca: ¿no están metidos en los consejos de administración de la

mayoría de cajas que han reventado?

Vivienda: mejor no entrar....

Educación: Cada uno quiere la suya.... se ha perdido la excelencia...

las universidades dan pena por el nivel que tienen.... es mejor hablar

una lengua local que aprender inglés , alemán....

No sé, igual lo estoy enfocando mal, la sensación que tengo es que

somos como el boxeador al que le están dando una paliza y el entrenador

le dice, venga! venga! que ni te está tocando! y este le

contesta....jodé pues vigila al árbitro porque alguien me está poniendo

morado!!!

EMILIO: Está muy bien defender la honradez de los políticos, es cierto, la mayoría son honrados, el problema es que esa mayoría dice sí a lo que manda el aparato, y si ve algo, "deshonesto", tienen la costumbre de mirar para otro lado, porque si no, ya sabemos que dejarían de salir en la foto.

Joaquín: Los primeros que desprestigian a la clase política, son los propios políticos. Basta escuchar lo que dicen unos de los otros en el Parlamento o en las ruedas de prensa para que la ciudadanía se eche a temblar por la clase política que dirige el país. Entre ellos se despedazan y piden al pueblo que les respeten y confíen en ellos.

ECONOMÍA SUMERGIDA y entrevista al secretario de Estado de Hacienda

Mariano: parece que esto solo está en los albañiles, fontaneros , pintores etc, pero nadie habla de las de los profesionales como médicos, agencias, abogados etc , parece que estos tienen derecho de pernada.

Jose: Da gusto oír al Secretario de Estado, habla tan bien bien que casi se le cree, pero debería salir de la burbuja en la que vive.

Carlos: GANO 66.000 € AL AÑO, HE PASADO DE PAGAR 18.000 A 20.000 DE IRPF, ¿SOY RICO? SON UNA SINVERGUENZAS, ES UN 10% DE RETENCION Y UN 33% YA ESTA BIEN DE ROBARNOS.

Rubén: soy autónomo y me gustaría que me explicase el Secretario de Hacienda como justifica que a los autónomos nos hayan subido la retención del 15% al 21% de todo lo que facturamos... No de lo que ganamos. Eso no sólo nos ahoga, sino que además nos quita competitividad, porque tengo que aumentar mis márgenes para poder pagar mis gastos hasta ese mínimo del 21%. Así no podemos crear empleo ni hacer crecer nuestros negocios.

MÁS ASUNTOS ECONÓMICOS:

Fernando: Si las empresas españolas tienen beneficios en el exterior, cómo repercute en la economía dentro del país, dentro de España

DAVID: a las entidades financieras que se les ha dado dinero se les ha intervenido -para controlar la gestión-, ¿por qué una Comunidad Autónoma, Cataluña en este caso, que pide el 40% del Fondo de Liquidez Autonómico, no se le intervine??4.000 millones del 2012 y 9.000 millones del 2013, ¿no merece control esa cantidad??, y para que no se quejen los catalanes, es de aplicar para toda las comunidades autónomas de España

INVERSIONES

Rafael: Si yo presto a España 500 millones de euros, no quiero ni oír que se gastarán en políticas de empleo ni en cosas parecidas, solo quiero oír del gobierno que su necesidad de financiación va disminuyendo mes a mes.

MÁS ASUNTOS

Jose Antonio: He oído decir, no sé si al señor Ónega, que no sabe como no se levanta este país contra tanto sinvergüenza. Yo estoy de acuerdo con él en todo menos en esto, porque toda esta historia de sinvergüenzas, la estamos pagando caro todo el pueblo, pero si nos levantamos lo vamos a pagar los mismos y mucho más caro,