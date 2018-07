Pilotos, familiares, víctimas y técnicos hablan en Herrera en la onda sobre el accidente de Spanair

Los magistrados levantan las acusaciones de los técnicos de mantenimiento acusados de la muerte de 154 personas y abrirán la vía civil para seguir con el proceso de indemnizaciones a las víctimas.

En Los Fósforos hablamos con pilotos, con víctimas y con gente que estuvo cerca de la tragedia ese fatídico día de agosto hace justo cuatro años.

Carlos está indignado, su mujer iba a ver a sus padres y el avión se quedó aquí. Dice que 'no se puede echar las culpas a los pilotos, cuando ellos eran el último eslabón de la cadena de errores'.

Luis Lacasa, decano del colegio de pilotos, nos comenta los 4 años de investigaciones. Nos dice que en un accidente se dan una serie de errores sistémicos y que 'el error humano también está presente'. Se muestra entristecido porque 'esos fallos patentes que se han visto a lo largo de la investigación, no se han corregido'.



Antonio Lora, portavoz de la asociación de técnicos de mantenimiento, nos dice que los fallos en el sistema de alerta de fallos puede no funcionar en cualquier momento, pero 'no se le da la importancia de un sistema esencial'. Los mecánicos hicieron lo que tenían que hacer, revisaban los fallos de los que tenían constancia.

Antonio es familiar de dos víctimas del accidente de Spanair. Nos cuenta que habló con María Teresa de la Vega y le dijo que 'ya sabía quién tenía la culpa. Los pilotos, que no tenían otra cosa que hacer que matarse ellos y a otras 150 personas'. Dice que tenían que haber impedido que esos pilotos volvieran a volar.