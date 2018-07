Asuntos económicos

PENSIONES

CHEMA: Lo primero que hay que hacer con las pensiones es mentalizar a la gente de que la pensión es UNA AYUDA y no un sueldo que pague todos tus gastos. Millones de personas pasan a mejor vida dejando herencia, parte de ese dinero [o su totalidad] es el que debería gastarse en la vejez. Un piso en hipoteca inversa puede duplicar la pensión. Finalmente, las pensiones deberían ser iguales y en base a los años cotizados. La vejez es la única cosa que hay que socializar en la vida.

FERNANDO: ya vale de machacar siempre a los mismos, la clase media de este país, que empiecen los políticos reformando su pensiones, que tengan las mismas obligaciones que cualquier trabajador, cotizar los mismos años, y cobrar en base a los mismos porcentajes. Cuando sean capaces de demostrar que se igualan con la clase trabajadora tendrán la fuerza moral para afrontar cualquier reforma y que los trabajadores las asumamos. Primero que demuestren que son capaces de renunciar a todos sus beneficios, que para conservar todas sus ventajas se ponen de acuerdo con la máxima rapidez.Cuando esto suceda, entenderé y asumiré cualquier reforma de las pensiones.

Manuel: Tenemos uno de los niveles de PENSIONES más bajos de la UE, por debajo de Portugal, Italia, Irlanda y por supuesto, que Francia, Inglaterra o Alemania, y este gobierno pretende a los que ya hemos aportado años y años a la S.S. que nuestras pensiones se "congelen" . ESTO SÓLO TIENE UNA DEFINICION : ¡¡ ESTAFA A LOS PENSIONISTAS ¡¡

Jorge: Creemos de verdad que un albañil, ferralla, montadores, personas que realizan un trabajo de esfuerzo físico o mental, me da igual, pueden llegar en plenas facultades a los 67 años?? Si tenemos un paro juvenil de más del 50%, ¿por qué retrasamos la edad de jubilación? no será más conveniente jubilarnos antes y dar trabajo a las generaciones que vienen detrás? o ya puestos, ¿reducir las jornadas de trabajo para trabajar todos? Creo que no interesan estas medidas porque benefician a los trabajadores, mas derechos....NO POR FAVOR;)

Carmen: A ver si los tertulianos me pueden aconsejar en el tema de las jubilaciones pues con tantos cambios no entiendo nada. Tengo 62 años soy conductor de autobuses de viajeros, tengo actualmente 41 años cotizados y quisiera jubilarme ya, no me encuentro bien ,ya no tengo las mismas facutlades que cuando tenia 40 años y ademas la responsabilidad de 55 personas a mi cargo. deberian tener en cuenta que antes se empezaba a trabajar a los 14 años. Me dijeron en cierta ocasion que podia jubilarme anticipadamente pero me descuentan un 6% (teniendo mas del maximo ya cotizado) que no lo veo justo.(que tengo que regalar cinco años mas para el 100%) Con tantos cambios que es mejor jubilarse ahora o esperar a los 65 años.

Alicia: Que sinvergüenzas!!! Retiren pensiones vitalicias a los 40 etc de gobiernos anteriores…Reforma de congreso (sueldos ,dietas etc )…Viajes de eurodiputados en turista. (Por cierto ,lo propusieron ) no recuerdo q eurodiputado ,y todos se negaron...Fuera tanto consejero!!!!El transporte ,q se lo paguen ,ellos ,como hago,yo. Y me faltaría correo para seguir diciendo lo mismo!!! Haced cuentas y digan a cómo sale todo esto !! De las arcas .despues de 35 anos .pagando ,como tantisimos pringaos .Ahora surge una crisis ,q yo no creo .solo creada para hacer mas ricos a los ricos y mas pobres a los pobres !!!

Optimismo del Gobierno

José miguel: ahora resulta que, porque se hayan creado 100.000 puestos de trabajo ya estamos en la élite europea de la economía y "el pesimismo está en retirada". Menos mal que tan sólo quedan unos pequeños flecos, los más de 6 millones de parados que tenemos en España. Ahí es nada !

BANCA:

Parece mentira que defendáis salvar la banca sin más. Yo estoy de acuerdo en salvarla, siempre que ellos perdonen las deudas de sus clientes. Lo que no puede ser es que pongamos dinero para salvarlas y ellos sigan dejando a esa misma gente en la calle quitándoles sus viviendas. Para eso prefiero invertir ese dinero en pagarles las hipotecas a la gente que pierde su piso.

MARIO: El ministro de Economía ha dicho lo que muchos clientes de Caja Madrid sabíamos: que la fusión con otras cajas deficitarias para crear Bankia, fue un error. Si hubieran dejado a Caja Madrid como siempre, no hubiera pasado lo que pasó. Espero que algún día se sepa quién ha sido el responsable de este y otros errores que se han cometido en la reorganización de las Cajas de Ahorro. Y que pague por sus responsabilidades.

MÁS:

ANGEL: Me llama la atención cuando desde el gobierno se nos dice que gracias a sus políticas no hemos sido rescatados. ¿Y el cuantioso rescate a la banca que es?, además nuestra economía está auditada y comandada desde Europa. Para mí esto es un rescate en toda regla aunque el gobierno intente camuflarlo como un éxito económico que no tragan ni los suyos.

PREFERENTES

FÉLIX: Ganaron con las preferentes, los que invirtieron más de 800.000 euros (los hay). Los pequeños ahorradores a los que les dijeron MENTIRAS, acosaron y al final pusimos un poco de dinero. Lo hemos perdido.

Salvador: Banca civica obligo a sus empleados a comprar preferente, y las pagaron porque la caixa la absorvio a precio de saldos, todos los expresidentes tienen cargos importantes en caixaban

Juanjo: Están partiendo de una premisa falsa en los comentarios que están realizando sobre las preferentes: ¿quién invierte en algo, cuyo capital sabe que en el futuro no va a poder recuperar? La respuesta es bien clara: Nadie. Es imposible que a una persona le convenzan para invertir en un producto y que le digan: Esto no lo vas a recuperar nunca. No tiene lógica. El engaño fue precisamente ese, el no facilitar toda la información.