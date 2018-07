Las pensiones no se tocan

DÉFICIT Y CUENTAS

Chema: Comienza un nuevo mes y seguimos gastando mucho mas de lo que ingresamos. Alguien piensa que esto puede continuar asi por mucho tiempo?. No saldremos del tunel, ni comenzaremos a crear empleo mientras no cuadremos nuestras cuentas.

PENSIONES:

Rafael: Cualquier ciudadano con un mínimo de conocímientos, había llegado a la conclusión de que cualquier gobierno iba a tocar las pensiones " un saco muy apetecible" por los diferentes gobiernos.Los responsables de todo ello, en primera línea: Zapatero y sus gobiernos, pero Rajoy sabía igual que yo, con muy escasos conocimientos de economía, antes de la toma de posesión que esto iba a suceder y nos està engañando a todos y ha esperado hasta el momento políticamente oportunon( después de las elecciones cAtalanas) para ejecutar la medida. Ha mentido nuevamente,

PILAR: entiendo que no se revaloricen las pensiones, no entiendo y me indigna, me deprime, y me siento muy pero muy engañada, por que nos tenian que engañar hasta el día anterior? la variacion del Ipc no es una sorpresa y con todos esas cabezas pensantes no sabian calcular con distintas variaciones unos dias antes?

Lidia: Rajoy nos ha engañado a los pensionistas. No es justo que yo que cobro 1030 euros me suban con 1% igual que quien cobra 1800 o más. El poder adquisitivo de las pensiones se ha reducido muchisimo en estos tres años. Gas, luz,agua, telefono, constribucion et.etc. comida etcet. etc. ha subido muchisimo.

Hay varios oyentes que opinan esto: Una pensión de 1.000 €, es más que digna, extraordinaria, para satisfacer las necesidades de una persona de 70 años, que no debería de tener cargas ningunas, e incluso le debería de dar para ocio y para ahorrar bastante. Ya quisieran muchos de los trabajadores de 40, 50, años con cargas familiares, colegios, hipotecas , ... ganar 1000 € netos-.Es que nos hemos acostumbrado a que cualquier cosa es nada

Héctor: Creo que hay que ser muy naif para creerse que la decisión de las pensiones se tomo en el propio consejo de ministros. Es que los ministros no leen los periódicos para saber el IPC y se lo tiene que decir Montoro? Me asusta aun mas que eso sea así. Rajoy demuestra una vez mas que no sabe que hacer y lo único que cumple son años.

Martín: Tocar las pensiones es lo más fácil para la casta política. Lo más difícil es dejar sin trabajo y sin ingresos a los que están codo con codo contigo en el pesebre delos Presupuestos Generales del Estado. La Iglesia Católica, los Sindicatos y los Partidos Políticos están cobrando de nuestros impuestos y no deberían estar haciéndolo. El Senado, las Diputaciones, las CC.AA. con todas sus empresas y TV´s cobran por decreto pero no por labor.. Los Ayuntamientos, la empresa con más asalariados del Estado, con sus Mancomunidades y sus empresas dan cobijo a los familiares amigos y simpatizantes. El Estado está dilapidando dinero y lo único que se le ocurre es sisarle a los abuelos.

HOMENAJE A FELIPE GLEZ

jose miguel: resulta curioso comprobar que en el homenaje socialista a felipe gonzález se podían contabilizar más vehículos de la firma audi que en la propia fábrica de ingolstadt, que es donde se fabrican. y es que ser el partido del pueblo y de las clases más necesitadas conlleva este tipo de situaciones.

Jose maría: Cómo un señor (Rubalcaba) que declara un patrimonio de mas de un millon de € se declara anticapitalista ??? El Psoe ha perdio el norte

MARIANO: el Sr. Gonzalez dejo el pais como unos zorros y el Sr. Aznar lo soluciono con el ladrillo, el Sr. Zapatero lo continuo ¿que solucion tiene el Sr. Rajoy? ¿Cargarse a pensionistas, parados,dependientes,sanidad, educacion etc,etc.? ¿O La unica solucion es volver al ladrillo?

Antonio: Zapatero no revalorizó un 1 o un 2 % las pensiones, sino que las congeló (excepto las mínimas). Pero subió al estrado del Congreso de los Diputados y ante todos los diputados, donde está depositada la representación y la confianza del pueblo español, declaró una tras otra todas las durísimas decisiones que había tomado. Al final, va a ser mejor presidente Zapatero que Rajoy

EMILIO SOBRE POLÍTICOS

¿No es curioso que los grandes lideres mundiales, Obama, Merckel, etc, se dirijan a su pueblo en conferencias semanales o mensuales y aquí nada?. Como mínimo es curioso. Aquí nada mas nos toman en cuenta para pedirnos el voto.

AGENCIAS DE VIAJES

Carlos: Simplemente agradecerte tus palabras de esta mañana sobre las agencias de viajes y su papel. Somos un sector de peso en la economía española que necesitamos que se entienda el valor que siguen aportando nuestros magníficos profesionales a la hora de preparar un viaje de cualquier tipo a pesar de las NNTT.