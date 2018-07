a paraguazo limpio

Fué el debate del estado de la nación. Y espero que no los rompieran, porque hoy nos harán falta al oeste de la península. Lluvias fuertes en el suroeste. Por el este se imponen los cielos más despejados y las gafas de sol. Temperaturas de más de 20 grados en el mediterráneo.

Me he levantado está mañana sudando y gritando entre sueños, ¡ por Dios más debate, no!.

Tiene la palabra de nuevo La Borrasca, que ha entrado como una locomotora por Galicia. Se van a calar en toda la franja oeste. Cachuscas en La Aracena, Huelva y sur de Badajoz 40 litros en 12 horas. A la hora de comer, no pidan agua, que ya va a caer bastante en la franja central. Gafas de sol y huevos fritos en el mediterráneo y Baleares. Los vientos son dos polos opuestos, de poniente en el sur y de nordeste en el cantábrico. Mar de fondo en La Palma y el Hierro en Canarias.

elborrascas@ondacero.es su correo del tiempo. Les adelanta para el próximo fin de semana la vuelta con Mayúsculas del invierno.

Temperatura. Fiesta del Milagro de la Luz, con muchas nubes, en Manresa, Barcelona, 15 grados, el sábado, nevará y estará a 8 bajo cero. Que se acuerdan por San Severiano del golfista Ballesteros, Ciudad Real, 5 grados.

La Firma. “En febrero busca obrero, comerá, pero avío te hará”.