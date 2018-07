Oscar López: ‘La amnistía fiscal es una medida bochornosa’

Oscar López, Secretario de Organización del PSOE, ha pasado por los micrófonos de Herrera en la onda donde ha mostrado su desacuerdo con algunas de las medidas adoptadas por el Gobierno desde que llegaron al poder y con la estrategia de la ejecutiva que dice “viene dando bandazos desde hace seis meses con medidas que en campaña electoral negaron, con recortes en sanidad y educación o con la muy probable subida del IVA”. López se ha mostrado crítico y ha argumentado lo que es para su partido una alternativa poniendo el ejemplo en Francia con el señor Hollande del que ha dicho que “lucha para combatir paraísos fiscales mientras aquí se habla de amnistía fiscal, una medida bochornosa y éticamente reprobable”. López cree que hay otra forma de ajustar gastos “sin recortar derechos como el copago sanitario o bajando becas educativas y subiendo tasas”. Y lo ha ejemplificado afirmando que en el anterior Gobierno se recaudó 10.000 millones de euros con la lucha contra el fraude que es lo mismo que recaudará Rajoy con el recorte sanitario. Y del recorte sanitario ha hecho incapié López que ha comentado que el copago sanitario es un recorte de derechos y que su partido ya propuso una alternativa en campaña electoral para no tener que recortarlos a través de la subida de impuestos especiales como el tabaco y el alcohol, con el ahorro en el gasto farmacéutico o en el gasto sanitario, con la subasta de medicamentos o la compra centralizada de las vacunas.

Estos recortes vienen con el rescate a la banca del que López afirma que "siempre nos quedará la duda de qué hubiera ocurrido con la banca si no se hubiera gestionado tan mal el asunto de Bankia. Tan pronto como vimos la desastrosa gestión de Bankia por el Gobierno, dijimos que eso contaminaría el sistema financiero español. Bankia fue nacionalizada un lunes por la mañana, se dijo que se necesitarían cuatro mil millones, luego siete mil, luego diez mil, luego veintitrés mil, a continuación se devaluó el papel del Banco de España, se trajeron dos consultoras extranjeras y los portavoces del PP montaron una subasta pública sobre el sistema financiero español que fue verdaderamente bochornosa. Lo más importantes es hablar sobre las condiciones del rescate, el PSOE en sus enmiendas al decreto del sistema financiero propone que haya una garantía de que toda Caja o Banco rescatado con recursos públicos lo devuelvan a las arcas públicas, que los bancos tienen que modificar condiciones hipotecarias para personas con dificultades, que se de salida a las personas estafadas con las preferentes, o que ese dinero vaya en crédito y liquidez a pequeñas y medianas empresas y a autónomos. Hay una serie de condiciones que garantizar para que el rescate sea efectivo”.

Sobre los bandazos del partido socialista y la pérdida de rumbo así como la voces que piden un partido más de izquierdas, Oscar López cree que su partido hace una oposición clara, solvente y rigurosa y “a partir de ahí nunca he sido de etiquetas.El Partido Socialista no puede estar de acuerdo con una reforma laboral que fomenta el despido, con la amnistía fiscal, con los recortes en sanidad y en educación o con el recorte al carbón porque creemos que hay alternativas. Daremos siempre una alternativa y trabajaremos para llegar a acuerdos por el interés general. Somos un partido izquierdas claras pero no me planteo buscar líos y en el PSOE no va a ocurrir lo que ha ocurrido en el PP que ha acabado expulsando al senador del PP en León por respaldar las enmiendas de la oposición en el pleno del Senado”.

Acerca de las diferencias sobre las que ha hablado Elena Valenciano en torno al liderazgo en el PSOE, defiende a Valenciano aludiendo a que ella solo hizo una reflexión sobre precedentes que se habían dado en partidos tradicionales de otros países de la Unión Europea. La señora Valenciano es dirigente de la Ejecutiva Federal de la que formo parte y a la que estoy muy cercano”.