Mollinedo: ‘Estas medidas no mejorarán la situación de la economía española’

El secretario general del Sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) ha pasado por los micrófonos de Herrera en la onda donde ha afirmado que los últimos ajustes del Gobierno no ayudaran a mejorar la situación y propone alternativas para resistir a la presión de Europa. Mollinedo afirma que con las propuestas de GESTA se podría recuperar unos 63.000 millones de euros a medio plazo y a corto plazo 22.000 millones de euros. Las medidas que proponen son la lucha contra la economía sumergida “que se podría reducir en 38.500 millones de euros cada año y que sería una buena alternativa que permitiría que personas que cada año evaden los impuestos paguen antes que exigir más impuestos a las personas que los están pagando”. Además, propone alternativas para aumentar el tipo impositivo a las grandes multinacionales que a partir del millón de euros de beneficio tributen 5 puntos adicionales y “esto aportaría al conjunto de las administraciones públicas más de 14.000 millones de euros”. También otra como “evitar que los grandes fondos de inversión que están especulando contra al deuda pública española dejen de ganar dinero a costa de los bolsillos de los españoles con la supresión de las operaciones en corto que tanto daño hace a la deuda pública”.

Sobre la recaudación del IVA que ha anunciado el Gobierno, creen desde el Sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda que está sobrestimada porque “contiene una hipótesis de partida que dice que la subida del impuesto no va a retraer el consumo”. Añade Mollinedo que “no es correcto y que esta hipótesis no se va a dar en este país”. Cree que se recaudaran unos 7.000 millones de euros y no más de 9.000 millones como dice el Gobierno porque parten de la base que no se ralentizará el consumo. “Si se ralentiza el consumo, la recaudación será de 5.000 millones de euros”.

Como conclusión, cree que aunque los ingresos se están desplomando, la declaración de Montoro en la que afirmaba que “si no hay recaudación no habrá dinero para pagar las nóminas” es exagerada para justificar las duras medidas planteadas.