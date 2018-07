Los derechos de los mineros

MINEROS

Me pone enferma ver a mineros de 30-40 años protestando por la situación de la mina... ¿Que quieren? ¿Vivir de los subsidios toda su vida? La mina está acabada como se han acabado otras profesiones. Yo me quiero dedicar al encaje de bolillos, no te digo!!! Que se busquen la vida, como hacemos los demas. Tanto "pobrecitos los mineros"!!! Cuenten ustedes ya las condiciones laborales de la mina, como antes contaron la de los pilotos o la de los controladores aereos: dias libres, prejubilaciones, sueldos,horarios... Si no es por estas condiciones no se entiende tanta lucha en tiarrones de 35 años que querrán ademas que sus hijos sigan viviendo de la mina, es decir, del subsidio sin currar.

MANUEL: El problema que existe con estos gremios , minería, astilleros es que cuando termina su actividad real del trabajo que desarrollan, no se pueden crear empresas para absorber a estos trabajadores, ya que estos cobran mucho dinero y lo primero que piden es que se mantengan los sueldos y los derechos adquiridos, cosa que hace inviable que las empresas se asienten en esas poblaciones

AUDITORÍA DE LOS BANCOS

PABLO: -¿De verdad nos creemos que tras esa auditoría independiente que están haciendo las dos empresas externas realmente las cosas se van a calmar? Cuánto va a tardar en salir otro tipo de la UE, del FMI,…..de Goldman Sachs,….yo qué sé, de cualquier sitio, incluso este tipo…, Paul Krugman,…incluso yo mismo, diciendo que no se las creen?. Pienso que con todo lo que se está viendo da igual lo que se haga hasta que en la UE no pongan de verdad los “huevos” encima de la mesa para ver si de una vez por todas se pone orden en todo lo que está pasando. Con la burocracia de la que nos hemos dotado dudo mucho que salgamos adelante. Cada día más pesimista

JOSE: 1º Me parece muy bien todo lo que dicen los tertulianos en relación al asunto. Pero el conflicto surge cuando una de las partes pretende pasarse lo firmado por el arco del triunfo. Señores hay que tener palabra y si no estamos seguros de poder cumplir nuestro compromiso no firmar. ¿Se imaginan que los que incumpliesen fueran los mineros?. 2º En cuanto a la forma de presión por parte del colectivo, solamente recordar que si estos tienen lo que tienen Es porque hubo personas que murieron (literal, hubo muertos) por defender las condiciones laborales de los mineros. Cada uno tiene lo que se merece.

CÓMO QUE NO SE PAGA NADA? Sólo 3 comisiones, a veces, con suerte, 2. Para comprar o vender: una comisión al banco, otra al broker y la tercer al Estado. Después, el 21% a Hacienda.

DUDA DE IVÁN: Tengo una gran duda. Si el gobierno prestará a los bancos los 100.000.000.000 millones al 8% ¿A cuanto van a prestar los bancos a empresas, autónomos y particulares? Me parece que así no podremos crecer. Si pasamos de créditos inexistentes a créditos carísimos ¿Cómo vamos a crecer? ¿Quién montará una empresa para contratar y ayudar a reducir el paro?

Espero me podáis dar alguna luz.

DANIEL: Lo único que nos va a sacar de esta situación es nuestra actitud, y como por cultura y no se si por naturaleza somos pícaros en todos los aspectos, y es algo que nos ha acompañado siempre, y no va a cambiar, pues esperamos que nos salven otros de nuestros problemas.

SECCIÓN CALLEJA

FERNANDO: EL Sr. Calleja tiene razón. Alemania hizo todo eso y seguro que más, pero... Lo hicieron en su momento y sobre todo con SU DINERO. Aquí nada se ha hecho en su momento, no hay dinero para nada porque "alguien" ha dejado el país en bancarrota. Pero eso es otro asunto.

PRECIO DE LOS PISOS

JOSE LUIS: que los pisos hayan bajado de precios es mentira, en el precio de compra si ha bajado, pero después los bancos te dan un diferencial del euribor tan alto que cuando terminas de pagar el piso supuestamente mas barato, has pagado lo mismo que el que lo compro con la burbuja inmobiliaria en pleno apogeo, los pisos no han bajado y la banca siempre gana.

JUAN:

Porque si el barril del Brent, viene bajando desde hace dos meses de manera ostensible (mas de 20%) porque no se refleja en el precio que pagamos por el litro de combustible???Sería un respiro para las economías domesticas y para la factura de petróleo del país, y sin embargo….. por razones que desconozco , se resiste a bajar. Es que no interesa?? A quien no le interesa?? Porque no se habla de esto?? Que opina la patronal del automóvil??