Mariano Guindal: ‘España puede volver al hambre’

El periodista Mariano Guindal analiza una situación en España que considera la peor crisis de la democracia y advierte, entre otras cosas, que si se volviera a la peseta seríamos como Argentina. Comenta que antes España estaba tutelada pero ahora “se está debatiendo la intervención y eso significa que Europa mandara tres interventores para decirnos que tenemos que hacer”. Para saber como hemos llegado a esta situación, debemos hacer un repaso a los últimos cinco años comenta Guindal que nos explica “la existencia de un documento del BCE que se envió a Zapatero el 4 de agosto de 2011 en la que se exponían 8 condiciones para que el BCE siguiera comprando deuda española porque nadie más la quería comprar. Este documento es la hoja de ruta para que España cumpla”. Propone hacer algo similar a Portugal que ha subido el IRPF equivalente a la paga del verano y anuncia que “seguramente el IVA en España suba al 21% en el mes de julio”.

“Tenemos que recortar nuestros gastos profundamente “afirma Guindal y añade que “aunque quitásemos todas las CCAA y el Estado del Bienestar, el ataque seguiría porque los tiburones nos han olido. Los únicos que pueden detener a los tiburones es la máquina de hacer dinero, es decir, el Banco Central Europeo. No se está descontando la caída de España sino la caída de Europa. Y si cae el euro, los especuladores ganan un 300 o 400%”. Aunque la situación está mal, Guindal cree que se arreglará y “será cuando el BCE apriete la máquina de hacer billetes. Mientras nosotros adelgazamos deuda, el BCE nos sacara de la situación que estamos viviendo, porque no hay otra”.

Muchos han tachado esta situación al afán expansionista de los alemanes, aspecto que Guindal considera que no es del todo cierto ya que ellos hace años que están haciendo lo que nos piden a nosotros. Aun así, considera que hay una parte de egoísmo ya que “se están financiando a costa de los países del sur de Europa. Vosotros tener en cuenta una cosa, lo que tenemos que pagar por nuestra deuda es más de nuestro seguro de desempleo”. Además, cree que un punto clave es pedir una tregua de tiempo a Alemania. “Asegurarles a los alemanes que vamos a reducir el déficit pero no en un año sino en dos o tres”.

Sobre la situación de Bankia, Guindal hace una metáfora y nos explica que es “coágulo de sangre tan grande que si llega al corazón se paraliza y muere y por eso hay que operar rápido. Con la situación de Bankia se ha perdido confianza, la gente se puede asustar y empezar a sacar dinero que no existe porque los bancos lo han prestado. Por ese motivo Rajoy no puede dejar caer ningún banco y tampoco ninguna CCAA ya que si alguien deja de pagar lo que debe, el temor de que España no pague los más de 900 millones que debemos será muy fuerte. Y concluye que si no nos prestan no habrá recuperación.