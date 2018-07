marea negra

El noroeste peninsular se convierte en el epicentro de la información del tiempo. Alerta Amarilla en Coruña y especialmente en Pontevedra por vientos del sur con rachas de 80 km por hora, olas de hasta 3 metros y Cachuscas, lluvias muy fuertes, en mis Rías Baixas.

Por la tarde se mojan en el Principado y el Bierzo en León. Los alisios dejarán agua en La Palma y Tenerife. Nubes en el Estrecho. Resto, huevos fritos gracias al anticiclón ubicado en el mediterráneo.

elborrascas@ondacero.es su correo del tiempo.

"La Marca del Meridiano" de esta crónica son las Temperaturas.- De otro Planeta en El Golfo, Las Palmas, 29 grados. Los mercurios ganan entre 4 y 6 grados en el centro y norte, Cuellar, Segovia de 4 bajo cero a 5 positivos pero bajan en el Levante y Guadalquivir. La mínima en el Pirineo Catalán, 3 bajo cero en Qués.

La Firma. Si me dicen a mí con 10 años que una mañana mis padres me dirían hijo está en huelga no vas al colegio, hubiese hecho fiesta nacional, Herrera,¡ Wert para creer!