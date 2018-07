Después de la primavera y el verano, viene el otoño y el invierno. Gracias, Alfredo, Rubalcaba, por recordarnos las estaciones del año.

Porque con los vaivenes del tiempo, no lo tenía yo muy claro. Miércoles 5 de Junio, que comienza con Huevos fritos y más calor sobre todo en el tercio norte, llegamos a los 30 en el interior de Orense, algunas nieblas y que va a terminar con las famosas nubes de evolución, vamos tormentas, ¿dónde?. Muy repartidas, sobre todo al norte de Guadalajara, Madrid, ibérica turolense, Pirineos. También en el interior de Valencia, sierra del Júcar y Baleares.

elborracas@ondacero.es su correo del tiempo

Temperaturas. Que hoy hacen cumbre y comienzan a bajar. En Holguera, Cáceres, superaron ayer con holgura los 35 grados, para el domingo no pasará de los 22 de máxima. No olviden la coger una chaqueta en Vitoria, apenas 3 grados.

La Firma.- Espaldarazo en Bruselas a la Marca España. Ayer alguien decía que nos vengan a ver y está muy bien. Pero lo que no entiendo Herrera es, si ayer estaba Romay como no me llevaron a mí para decir aquello de “Spain is diferent