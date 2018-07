no levanta

Finales de diciembre y ni una solo alerta por mal tiempo salvo en Galicia, donde seguirá lloviendo, 60 litros en Boiro, Coruña. Ya no le digo que Nieve en Navidad, pero hombre alguna heladita. En mi pueblo, Zamora, 10 grados de mínima, están a un paso activar la alerta por calor. Como en el Pirineo, que rozarán los 15 grados. Algo pasa es el fin del mundo.

Un mar de nubes y nieblas cubren la Península. Las hay meonas como en Madrid y las hay más densas como en el Ebro o Guadalquivir. Cuidado con el torete. Mis Huevos fritos se irán abriendo paso y dejando tardes galanas en el sureste y Levante.

elborracas@ondacero.es su correo del tiempo, si tienen que ir a Siberia o a Kief llévense una chaqueta, algo de fresco, 43 bajo cero.

Temperaturas. Que alcanzan los 20 grados en Niebla, Huelva. No ven un carajo.

