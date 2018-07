Montilla rechaza un referéndum de autodeterminación en Cataluña al margen de la ley

El ex presidente de Cataluña José Montilla afirma en Herrera en la onda que no está de acuerdo con las declaraciones de Ernest Maragall en las que decía que no iba a votar al PSC, niega que su opinión represente una corriente de malestar en el socialismo catalán.

Señala que "no hemos conseguido el encaje adecuado de Cataluña en España", que hay un desapego de la sociedad catalana ya existente antes de la crisis y que ésta lo ha incrementado. Apunta que la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatut ofendió a Cataluña y asegura que las relaciones entre el PSOE y el PSC son "cordiales y fraternales no exentas de tensión".