José Miguel Merino: 'España no protegía el patrimonio cultural'

El profesor de arquitectura de la universidad politécnica de Madrid, José Miguel Merino, nos presenta el libro 'La destrucción del patrimonio artístico español' en el que habla de los distintos factores que hicieron que España perdiese gran parte de su patrimonio artístico.

Según el autor, la desamortización de Mendizábal 'fue el inicio de la destrucción que sufrió España. La idea era muy loable, pero la repartición no fue como se esperaba, y los ricos fueron más ricos y los pobres, más pobres'.

En San Luis Obispo y en Long Island, José Miguel Merino ha estudiado los archivos personales del magnate de la comunicación Hearst. Tenía agentes que compraban a negociantes, anticuarios o tratantes de arte, y Hearst se llevó de España muchas obras de arte.

José Miguel Merino nos dice que 'entonces en España no había una protección del patrimonio, tenía un nivel cultural bajísimo, con un 60% de analfabetismo'. Se daba la situación de que no existía legislación para proteger los bienes, ley que no apareció hasta 1933 durante la República.