Jaime Peñafiel ‘El divorcio no se puede demonizar’

Jaime Peñafiel nos presenta su último libro ‘Mis Divorcios Reales’, aquí explica que hay reyes que han querido divorciarse pero que no lo han podido hacer. La tercera edición del libro se preparará en un mes.

La Casa Real española ha tenido casos de divorcio, como el de la infanta Elena con Marichalar o el caso de Letizia, que era divorciada. Habla también del caso de la infanta Cristina, que cree que no sabe si quiere divorciarse o no. A raíz de esto comenta casos en los que las familias reales conviven pero no están juntos.

Algunas de las historias de los reyes que más se han divorciado son el caso de Hussein de Jordania o el Sha de Persia, explica que nunca ha sido fácil hacerlo. Afirma que el rey Juan Carlos ha tenido muchas oportunidades de divorciarse y no lo ha hecho y que entiende que no se hayan celebrado las bodas de oro, ‘no había nada que celebrar, mejor pasarlo sin pena ni gloria’.

Repasa el caso de que en la familia de los Austrias no se divorcian, pero que en la familia Borbón sí; ‘antes te tenías que morir para divorciarte’. Señala algunos de los momentos más comprometidos para la realeza, como los divorcios o engaños en la realeza británica; también repasa algunos de sus encuentros con personajes reales y los que más le gustan; ‘lo bueno es ser natural, como Kate Middleton o Mary Donaldson’.