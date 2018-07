El drama de la inmigración

INVERSIONES EXTRANJERAS

CHEMA: Repsol está en proceso de invertir 1.500 millones de dólares en Venezuela, Vamos, que tal como está aquel país, es como comprar preferentes. Esperemos que cuando les expropie Maduro no nos vengan con llantos.

INMIGRACIÓN

Mi mujer llego en patera hace 13 años. Ella vino no por hambre si no para ayudar a sus padres, ya que en estos países no hay pensiones ni ningún tipo de ayuda. Este suele ser el motivo principal, ya que las mafias piden entre 5000 y 30000 euros. Los hombres deben pagarlo al momento y las mujeres cuando entren en el país, prostituyéndose. El camino hasta Marruecos andando no es un paseo turístico, creo que pocos seríamos capaces de sacrificarnos así por nuestra familia. Mi mujer llego en muy malas condiciones y estuvo dos años ingresada en el hospital, por tanto no pudo a pagar a la mafia. Aún hoy siguen pidiendo el dinero.

JAVIER: España o Europa no pueden ser países de acogida simplemente por una cuestión matemática. Y no nos engañemos muchos no vienen por hambruna, sino porque las mafias les prometen el paraíso terrenal y eso desgraciadamente no existe, los que realmente pasan hambre me da que son los que se quedan en su tierra.

Esteban: Efectivamente ya está bien de “buenismo”, los que vienen son los que tienen dinero para poder venir, los que se mueren de hambre de quedan y el debate está en qué puede hacer la Guardia Civil para frenar esa entrada porque son los que afrontan el problema, ya que los Gobiernos pasan de afrontar el tema en serio.

MARTÍN: El priorizar la vida humana sobre otras cuestiones me parece bien SEGÚN QUÉ CUESTIONES SE TRATEN. Por ejemplo, ¿la vida de los soldados es prioritaria ante una invasión? En tal caso el lema "Todo por la Patria" se va al garete. “No hay que morir por nada”, Bono dixit. En otras palabras, España no puede ser la garante de todas las vidas humanas de la Tierra, y además a toda costa, con violación de fronteras incluida.



Jose: Decir que los partidos de la oposición se apresuran a rasgarse las vestiduras con hechos como estos. Recordar al PSOE que las concertinas las puso el gobierno de Zapatero y que piensen lo que harían ellos en situaciones así. Quieren que se lo diga yo ? Pues harían lo mismo. Basta de hipocresía

SONIA: No sería una solución el informar bien en origen a esa población, mediante campañas en esos países de que aquí no se vive tan bien con imágenes de compatriotas en las puertas de los supermercados o vendiendo en la calle de mala manera una mercancía que pertenece a las mafias que no les dejan levantar cabeza?

Fernando: Echo de menos en las discusiones sobre este tema en qué es lo que queremos pedirle a la Guardia Civil. ¿Queremos que se permeabilice nuestra frontera de Africa?. ¿Estamos dispuestos a ceder parte de la supuesta calidad de nuestra enseñanza, de nuestra sanidad?. Estaríamos dispuestos a admitir que nuestros barrios se llenaran de pisos patera; es mas, ¿nos plantearíamos dejar esa parte de nuestra casa que no usamos para que la aprovechara una familia de inmigrantes?. ¿Estamos dispuestos a intentar salvar el mundo a pesar del peligro que eso puede conllevar para nuestro futuro?,¿qué pedimos a la Guardia Civil?. Se deben ir de vacaciones un tiempo?. O debemos respaldar a quien nos protege?

Judith: ¿De verdad creen que una persona que cruza a nado el estrecho es sencillamente por mejorar su situación?? ¿Se puede imaginar qué tiene una persona por detrás para dar ese paso, límite entre la vida y la muerte? Les invito a darse una vuelta por esos países antes de dar ese tipo de opiniones.

ANGEL: Es alucinante la demagogia que se utiliza para justificar la última masacre en el intento de entrada de inmigrantes. Pregunten a los que cada día les atienden y verán la realidad de esto. Muchos de ellos no vienen engañados por mafias como se quiere vender y sí por la miseria. Hay que afrontar el problema por la responsabilidad de occidente con estos países y también sería interesente contar que les sucede a los nuestros ahora que nos toca emigrar y sufrir el rechazo.

FRANCISCO: El director general de la guardia civil, el delegado del gobierno, el Gobierno negaron que se hubiesen disparado bolas de goma al agua mientras intentaban llegar nadando a Ceuta. Ahora, ante las terribles imágenes que demuestran que eso sí que sucedió unos callan, nadie dimite, y algunos piden con toda la naturalidad del mundo que se nos diga dónde están los límites a la acción de la guardia civil. De momento hay quince muertos. ¿En qué tipo de sociedad vivimos en la que se tiene alguna duda sobre lo inadmisible que es poner en peligro la vida de un inmigrante nadando en el mar disparando cerca de él pelotas de goma?. ¿

JUAN: Si el límite es la vida humana, abramos la fronteras y salvemos al mundo. Podemos encargarle esta misión a Zapatero.

TEMA SIRIA

ROCÍO: Hay que parar un poco y pensar: os invito a ver la foto de El Mundo digital, un niño de unos 10 años lleva en brazos a su hermana de 1 año o menos, por una ciudad de Alepo. La foto es demoledora, y va a pasar inadvertida en el diario de hoy, mañana ya no estará, pero a mi me ha roto el corazón. Esta niña necesita un pañal limpio cada 3-4 horas, un descanso, una alimentación..., que pasa con ellos??? s muy triste que nos hayamos acostumbrado a dar noticias de las guerras y después seguir hablando de cosas muchísimo menos importantes,,,,,Su hermano trata de protegerla y él mismo debe ser protegio, es muy triste. Los dos estan sucios y el hermano mayor tiene una cara de desesperación.......El ser humano queda muy tocado ante esta foto. Sólo os pido un minuto para pensar en ello

ITALIA:

DOLORS: Considero bastante singular que un político como Renzi pase de alcalde de Florencia a Primer Ministro ,sin haber sido siquiera diputado ni senador, y más sin el aval de ser votado en unas elecciones legislativas. Creo que Renzi peca de ambición e impaciencia e Italia debería cambiar su sistema político, que le ha llevado a una media de UN AÑO en la duración de sus gobiernos en la última década.

BORREL

MARTÍN: Es muy significativo (al menos para mi) que a los socialistas que ahora están fuera del círculo de poder se les entiende mucho más. (Leguina. Borrell, incluso Felipe González)