JUAN DESDE CHINA: Mi opinión se asemeja mucho a la del ministerio del interior. Ni una pizca de humillación. Yo sería muy claro. Cumplía a rajatabla las limitaciones del mar de Gibraltar y a partir de ahí, ponía, no a la guardia civil, a la armada Española y no se toca un barco español. Si nosotros no nos hacemos respetar, cómo esperamos que lo hagan los demás. Ya es hora que nos sintamos orgullosos de ser español y que nos defiendan como españoles que somos.

Cecilio: Los policías de Gibraltar que por la noche acosan a nuestros pescadores, hoy seguramente pagados por estos últimos, asistirán a nuestros hospitales en la Línea, disfrutarán de nuestra educación y seguramente hablarán por teléfono por la líneas que amablemente les hemos tendido

José miguel: mientras se resuelve este nuevo entuerto, no estaría de más que se ordenase a la benemérita inspeccionar a fondo todos los vehículos que salgan del peñón. Quizás cuando la cola de coches cruce el aeropuerto de Gibraltar, o suba hasta donde habitan los monos, empiecen a escucharnos.

Juan:¿De qué forma podemos ayudar a nuestros pesqueros de Algeciaras? ¿De qué forman podrían saber nuestros pescadores que todos estamos con ellos?

Juan: ¿porqué no metemos 100 ó 200 pesqueros en las agua próximas

a Gibraltar y a ver que hace entonces la Royal Navy.

Otro:

¿Porque cada noche q no nos dejen pescar al dia siguiente le cortamos el aeropuerto q pasa por terreno español?

BANKIA

ANGEL: Resulta que cada día Bankia necesita mas dinero público para salvarse. Aquí nadie nos explica nada a los que vamos a prestarle el dinero por decreto, esto es típico en países dictatoriales o en pseudodemocracias con mayorías absolutas como la española. ¿Dónde está la transparencia tan manida por usted señor Rajoy?

PARTIDO DE ESTA NOCHE

CLARA: Yo me siento española y me molestan las afrentas. Pero, tengo tantas ganas de ver el partido que en este caso me da completamente igual.

Santiago: Q complejo de inferioridad con estos nacionalistas, el himno 5min y a toda caña, y ni una imagen del publico

Carlos: Demasiada gente confunde la libertad con el tocino. Si no hay respeto a los simbolos no puede haber libertad y sin libertad no hay democracia. Por eso la pitada no debe tolerarse.

ANTONIO: Pues opino que si estos del futbol NO quieren saber nada de ESPAÑA, que el próximo año que NO entre en dicho torneo, y el arbitro que no empiece hasta que no se escuche el himno nacional...

Miguel para Raúl: Yo estoy harto de que vengan a tocanos las narices. El Real Madrid hizo muy bien en no ceder su estadio para este aquelarre. Yo llevo hoy la camiseta del Madrid y me pasearé por mi ciudad sin ningún empacho.

Caso Dívar

Juan Pablo: De verdad pensáis que es normal que un "servidor público", un señor que es presidente de una de las instituciones básicas del Estado, gaste 12.000€ en actividades privadas a costa de todos nosotros. INCREIBLE!!!!!!!!!

Jose Ignacio: ¿Pero es que este hombre no tiene un sueldo decente para poder irse de fin de semana como todo el mundo y pagarse sus gastos?

¿O es que de verdad nos creemos que iba a trabajar? Yo creo que este señor no tiene dignidad necesaria para el cargo que desempeña.

Elena: a mí tampoco me preocupa lo que haga el Sr. Dívar los fines de semana, lo que sí me preocupa es que para financiarlos utilice dinero público.

Bea: Hablando del señor Divar y sus viajes a Marbella , no se si habrá robado o no, pero no pensáis que ¿es mejor que se haya gastado el dinero en España?¿ No esta activando la economía?