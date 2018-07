Se está formando en el atlántico la primera borrasca del otoño, empujada por los vientos del sur y con la oposición del anticiclón que trata de frenarla. Primeros sintomas del otoño en el oeste, con lluvias en Galicia, oeste de Castilla y León, no descarten que se mojen en Huelva. Centro y este peninsular, sol y calor, pero el otoño llegará.

No le dé muchas vueltas, el otoño llegará sí o sí. Ya sé que en Oviedo, Bilbao, Badajoz o Córdoba, ayer superaron los 34 grados, pero no me lancen las campanas al vuelo, les pido prudencia.

En el atlántico se cuece a fuego lento, una potente borrasca, que ya desde hoy, manda sus primeros frentes a las costas Gallegas, donde bajarán las temperaturas de 6 a 8 grados y donde los vientos del sur, dejarán lluvias en mis rías chicas.

Por la tarde no descarten tormentas en el interior del Principado. Cielos cubiertos y algunos chubascos al oeste de León, Zamora y Salamanca, norte de Cáceres e incluso en Huelva. En Canarias que vayan buscando el paraguas. Centro y este igual, con brumas en el valle del Ebro.

Fiesta de las Mercedes en Montorio, Burgos, 30 grados y en Barcelona, 25 grados. Huevos fritos.

Temperaturas. A las que esperemos no le tiemble el pulso en Cabanela, Lugo, 15 grados. Todos pendientes de la cadera del rey en Pozuelo de Alarcón, Madrid 30 grados.

La Firma.- ¡Animo majestad!, que hoy duele, pero mañana será solo un mal recuerdo. El dolor es lo único que nos hace saber que aún estamos vivos. ¡Y por mucho tiempo!.