Francesc de Carreras: 'Se votará entre los que quieren la independencia y los que no'

Francesc de Carreras, Catedrático Derecho Constitucional Universidad Autónoma de Barcelona, ha afirmado en Herrera en la onda que 'aunque ahora se esté diciendo que Mas no quiere la independencia, sino ejercer el derecho de autodeterminación, a mi me parece que sí lo están pidiendo'. Y añade que 'en las próximas elecciones catalanas se votará entre los partidos que quieren la independencia y los que no'

Sobre el asunto planteado por Herrera, 'de que en Cataluña las voces que no son partidarias de aventuras como las que ahora se describen no tengan visualización', Francesc de Carreras ha respondido que 'en Cataluña se ha ejercido durante las últimas décadas una marginación de manera sutil a aquel que discrepaba y por ello la gente tiene un cierto miedo a decir las cosas'

Añade que 'en esta democracia se ha creado bastante miedo, y aquí hay una cierta impresión de que si dices algunas cosas te pueden maginar, y hay mucha diferencia entre lo que se dice en publico y en privado. Asegura que 'esto sólo se soluciona votando, porque el voto es secreto'. También comenta que 'ahora se ha situado que para ser buen catalán hay que ser independentista'

Carreras opina que 'CIU siempre ha sido el paradigma del partido ambiguo, ahora se dice que Mas no dice independencia pero a mi me suena como que lo dice. Y lo que está diciendo es que quieren poner al pueblo de catalán para que opten por la independencia. Y habrá que decirle que aunque no lo digan es lo que quieren, y estas elecciones se votará entre partidos que quieren la independencia y los que no la quieren'