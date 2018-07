Los Fósforos: Viajes épicos para reunirse en Navidad

la hora de los oyentes en herrera en la onda

En la hora de los oyentes hablamos de aquellas personas que vuelven a casa por Navidad. Muchas personas no viven en sus ciudades de nacimiento y por ello cuando llega la Navidad vuelven para cenar y reunirse con las familias. ¿Cómo ha sido el viaje épico que has hecho? ¿Cuántos kilómetros en coche o moto has recorrido?