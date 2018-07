Fósforos: ¿Qué ha sido lo peor del verano?

Hoy en los Fósforos hablamos de lo peor del verano y queremos que nos cuentes alguna anécdota de lo que te haya pasado, ¿qué decepción has tenido?

Las vacaciones de verano se han acabado para muchos, y no todo ha sido sol y buenas experiencias, cuéntanos algo malo que te haya pasado en estos días. ¿Creías que tu apartamento estaba a pie de playa y estaba muy lejos? ¿Las taladradoras no te han dejado descansar? ¿Perdiste el avión y no pudiste llegar a tu destino? Llama al 91 426 25 99 o escribe aquí un comentario.

Agustina explica que lo peor de sus vacaciones, que tenía pensado ir a las tierras de Herrera, fue tener un accidente de coche; ‘la Guardia Civil nos puso un coche y decidimos ir al Rocío, pero me quedé sin ver el salto de la reja’.

Francisco nos cuenta que el primer día de vacaciones salieron de Barcelona, ‘yo iba con mi riñonera y la dejé en el autocar cuando iba a fumarme un cigarrito, cuando volví no quedaba nada dentro’. También explica que se cayó en un baño y le tuvieron que dar cinco puntos en la cabeza, ‘nada mejoró’.

Paz comenta que lo peor del verano fue que, el mismo día que salían de vacaciones, su marido se encontró mal y acabaron en el hospital ya que tenía una hernia, ‘lo pasamos mal porque la gente venía a vernos y nos llamaban “los de Santander”’.

Rosa nos cuenta que tiene un apartamento en Denia, una zona tranquila, pero nos dice que este año ‘nos ha tocado el gordo’. Les tocaron de vecinas cinco chicas francesas que ‘vivían’ en la terraza y estaban con la música a todo volumen y dando gritos; ‘eso era horrible’ y les tuve que pedir que bajaran la voz porque si no llamaba a la policía ‘pero no vinieron’. Desde ese momento empezaron a pasar miedo, porque las chicas daban golpes en los tabiques, ‘nos tuvimos que volver a Madrid’.

María José ha estado de vacaciones en un velero en Ibiza y otras islas, donde se les estropeó el motor, una medusa le electrocutó el brazo, un espejo se le rompió y se cortó en el otro brazo… ‘no podía bañarme, ni tomar el sol’.