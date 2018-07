Fósforos: Homenaje a Bee Gees

Robin Gibb, que junto a sus hermanos Barry y Maurice formó la exitosa banda de música 'disco' los Bee Gees, ha muerto en Reino Unido a los 62 años de edad tras una "larga batalla" contra el cáncer.

Los Bee Gees conquistaron la fama en las décadas de 1960 y 1970 con temas 'disco' como 'Night fever' y 'Staying alive' y baladas románticas como 'How deep is your love'.

