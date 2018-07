Los Fósforos: La aventura de la hipoteca

Nuestros fósforos nos cuentan como les ha ido a la hora de pedir una hipoteca. Nos cuentan si ha sido posible conceder esa hipoteca o no. Si quieres contarnos tu experiencias, deja aquí tu comentario.



Juan Pablo cuenta que ha vivido las dos facetas de negociación hipotecaria la sencilla y la complicada. Cuenta que era empleado de Bankia y que la primera vez no hubo ni negociación consiguió una hipoteca por condiciones de empleado. En este año cuenta que hicieron un ERE y le echaron y tuvo que negociar su hipoteca porque ya no hacían condiciones de empleado. Al final gracias a su jefe de sucursal le hicieron unas condiciones mejores de las que esperaba.

Mercedes explica que mañana va a firmar la escritura e hipoteca para su nueva casa. Nos cuenta que preguntaron en varios bancos y en todos se lo concedían. Comenta que no han puesto pegas porque ella y su chico tienen contrato indefinido y buenos ingresos.

Mario nos comenta que lleva más de veinte años trabajando con un banco en concreto. Y asegura que le van bien las cosas. Pidió una hipoteca el año pasado y ha renegociado otra y va bien. Explica que es un pequeño empresario y tiene que agradecer a su banco porque con ellos a podido hacer la cosas que ha hecho.

María explica que le han concedido una hipoteca en Junio y no han puesto ningún problema. Comenta que viendo el precio de los pisos comenzaron a ahorrar dinero durante varios años. Y este año asegura que todos los bancos le llamaban para quedarse con su hipoteca por llevar dinero ahorrado y con ingresos.