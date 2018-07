esto es lo normal

borrascas

¿Que nieve en abril?. Pués si, no es raro que caigan las últimas nevadas en el pirineo y el tercio norte a partir de mil metros. Al igual que es normal que las temperaturas de media ronden los 20 grados y no los 30. A pesar del paso del sistema frontal por el nordeste, el fin de semana va a ser estable, salvo en Canarias, donde las calimas llevarán a los mercurios cerca de los 40 grados. ¡ Y esto si que no es tan normal!.