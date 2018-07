ya está en Portugal

Lo que voy a decir es importante, y no es que vaya a llover, que lo va a hacer, la noticia está en el desplome de las temperaturas. Durante el fin de semana, el invierno enseña sus dientes. ¡Ah, que no me creen!. Lugo de 13 grados a 2. Madrid o Albacete de 12 a 3, Granada de 14 a 5 y gracias. ¡No me hago responsable ni pienso ir a la cárcel si se ponen pochos.

Hoy llega de nuevo mi amiga la Borrasca, se interna por el suroeste, tormentas en Sierra Morena y Huelva. Se empatan al norte de Cáceres y sur de Salamanca. Lloverá en Sevilla y Madrid por la tarde Mañana habrá agua para todos. Mas despejado por el mediterraneo, nieblas en Aragón y mala mar en Canarias.

elborracas@ondacero.es les resuelve sus dudas y les cuenta que durante la última semana llovió en el Ebro, 15 veces más de lo habitual, se recogieron 496 hectómetros cúbicos.

Temperaturas. Que saborean los 31 grados de Masca en Tenerife. Descienden los mercurios a toda velocidad en Motos en Guadalajara, 3 grados.

La Firma. “Cielo a lana, sino llueve hoy, lloverá mañana”.