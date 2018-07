Carlos Latre: 'Es más necesario que nunca que no dejemos de reírnos'

Carlos Latre, colaborador de Herrera en la onda, que continúa con su gira con 'Yes we Spain is different' ha respondido a tus preguntas en ondacero.es

Paco Luis: Carlos, ¿serias capaz de imitar a otro gran imitador como lo es Dani Martinez en su presencia?

GRACIAS POR TU PREGUNTA. Dani es genial. Es Un tipo estupendo y le tengo un cariño ENORME. ¿¿¿Pero, que yo le imite? Se lo preguntaré a ver que le parece!!

Paco Luis: Aparte de actuar en grandes ciudades como Madrid, Barcelona... ¿Te gustaría actuar en el auditorio de Roquetas de Mar (Almería)?

GRACIAS POR TU PREGUNTA. No sencantaría y estamos intentando llegar a todAS LAS CIUDADES con YES WE SPAIN. Aún así sabes que si no pudieramos, tienes la oportunidad de ver el show a través del DVD de la gira que acaba de salir...no te lo pierdas!!

David: Carlos, máquina, ¿podrías darle una colleja a Santiago Segura en TCMS? Jajajaja:)

GRACIAS POR TU PREGUNTA. Colleja?? yo creo que hay que abrazarle!! está "sembrao" y es un lujo disfrutar de él cada semana

Carlos Martín: Hola tocayo.¿No te han ofrecido un programa de Televisión para hacer "Skech" en una de las grandes cadenas? En estos tiempos difíciles hace falta la risa y en "Tu cara me suena" nos sabe a poco. Eres el mejor imitador. A ver si hay suerte y te vemos todos los viernes por la noche haciendo tu propio programa. Enhorabuena por lo que haces!! Eres muy grande tío!!

GRACIAS POR TU PREGUNTA y por tus piropos. lA VERDAD ES QUE ESTOY MUY A GUSTO EN MI FACETA COMO JURADO y la gira por España hace que tenga muy poco tiempo para otros proyectos, pero espero que en un futuro no muy lejano tenga la oportunidad de volver a hacer un programa de Actualidad....Os avisaré!!

Javier: Hola Carlos:Somos fans tuyos, sobre todo nuestro hijo Sergio. Queremos ir a ver tu actuación. Tu espectáculo en Madrid termina el día 9 de Noviembre. ¿Vas a actuar en algún sitio en fechas Navideñas dónde podamos llevar a un joven de 14 años?Un saludo y gracias por hacernos reir.Eres muy bueno.

GRACIAS POR TU PREGUNTA. Pues acabamos en Madrid el día 9 de Diciembre y no hay previstas más actuaciones hasta el año que viene. Pero como decía antes tienes la oportunidad de ver eel show a través dl DVD que YA está a ña venta. El año que viene intentaremos volver con NUEVO SHOW....seguid atentos!!

Encarna: cuando su esctaculo en Granada

GRACIAS POR TU PREGUNTA. Como decía seguimos cerrando fechas para el nuevo YWSID y espero que GRANADA ESTÉ ENTRE LAS CIUDADES A VISITAR. Seguid atentos a todos los canales CARLOS LATRE : web, twitter, facebook, youtube....GRACIAS!

Víctor Treviño: ¿Qué personaje es el que más te ha costado aprender a imitar y cuál es aquel que más se te resiste?. Un saludo crack.

GRACIAS POR TU PREGUNTA.Pus el último personaje que he podido hacer es el de ALBERTO CHICOTE y Marios VaQUERIZO. Son los que más me cuestan pq todavía no los he acabado de "cerrar". Siempre encuentras matices nuevos en sus voces, tics nuevos,etc....Los que se resisten... algunas mujeres...

Azumo: Hola Don Carlos latre. Me encantas como imitador de personajes, eres un autentico CRACK. Mi pregunta es facil ¿ Quien te faltar por imitar? veremos en Valladolid con tu espectaculo? Saludos

GRACIAS POR TU PREGUNTA. Pues como decía intentaremos estar en todas las ciudades de España. Y por imitar me faltan...TODOS!!! estoy cerca de los 500 personajes...pero espero llegar a los 1000!!!ja,ja,ja...para eso hay que trabajar mucho!!

Luna: ¿Que sorpresas nos deparará TCMS? ¿El juradó volvera a imitar como cologón final de la temporada? Saludos

GRACIAS POR TU PREGUNTA. Pues no lo sé...pero el programa va claramente a más... Seguro que a Arturo, Santiago, Roko...les queda mucha cuerda...además se tienen que esforzar más si cabe, ya que la final se acerca...es un gustazo estar allí!!

Pep: ¿Cuándo te diste cuenta de que tenías un don para imitar a las personas?

GRACIAS POR TU PREGUNTA. Pues cuando era pequeño y vi que mis voces funcionaban y que la gente se reia con ellas. De manera profesional cuando entre a trabajar en el mundo de la radio...allí me di cuenta que podría tener un futuro profesional con mis imitaciones...

Veli Mata Carlos !! no cres que como siga así el país de mal nos van a faltar las ganas de pagar por reirnos ??...

GRACIAS POR TU PREGUNTA. Pues lo que espero es que no falten las ganas de reír…creoq eu es más necesario que nunca que no dejemos de reírnos, de tomar las cosas con sentido del humor…

Planxi Planxi hola latre!!!me llamo lucia de Albaida (valencia) que has hecho para adelgazar tanto???porfavor!!me puedescontestar imitando a cañita brava???eres genial saludos de una super fan!!!

GRACIAS POR TU PREGUNTA. (CON VOZ DE CAÑITA)CAMINE YA!! Pues no ha habido muchos secretos…mucho deporte, aprender a comer de todo y ponerle muchas ganas!!! Ánimo!!

Pilar Rodriguez-Minon Que buenos ratos nos haces pasar y lo haces con respeto a los que imitas que es lo bonito.Te cuidas mucho la voz? Pues haciendo tantos cambios las cuerdas vocales sufriran un poquillo. Un abrazo.

GRACIAS POR TU PREGUNTA. Pues la verdad es que si que me cuido. Es mi herramienta de trabajo y como diría GOLLUM “mi tesoro” así que intento que siempre esté bien.

MUCHAS GRACIAS TODOS POR VUESTRO CARIÑO Y NOS ENCONTRAMOS CADA JUEVES A LAS 11H EN HERRERA EN LA ONDA