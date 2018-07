La educación en el punto de mira

HUELGA DE EDUCACIÓN

IGNACIO: Llevo toda la vida, y soy un defensor aferrimo de la enseñanza pública. Desde hace unos 10 años la calidad en la enseñanza ha ido empeorando, por muchos motivos, (por ejemplo los porcentajes de emigrantes en determinados colegios con sus características etc..). Y no ha habido ninguna huelga. Ahora la huelga es por el empeoramiento de las condiciones laborales de los trabajadores, que es causa legítima, pero no por la calidad.

CARLOS: Este es uno de los errores de España, que cualquier licenciado puede ser enseñante. Muchos licenciados en paro se apuntan a las listas de sustitutos. Toda la didáctica que se le exige es un cursillito de nada. Ese es el amor por la enseñanza que tienen muchos licenciados de este país. Luego se han sacado las oposiciones restrigindas, plaza regalada, y así...Así se ve el nivel de Secundaria. No es tanto el dinero y el número de profesores. Se necesitan leyes educaticas exigentes, profesores seleccionados, con vocación, y esfuerzo y disciplina a los alumnos.

MANUEL: Por lo que veo antes de echar a los interinos teníamos una educación de calidad no? No nos engañemos la educación es penosa con interinos y sin ellos u ahí están las estadísticas europeas. Y por cierto ellos también tienen que sufrir los recortes como en todos los lados, no son una casta especial ni protegida por nadie.

SECCIÓN CALLEJA:

LUIS: Sr. Calleja para justificar la huelga dice: "Sin una buena enseñanza no hay futuro para este país", cierto, pero no hubo huelgas cuando todos los indicadores señalaban los pobres resultados del sistema educativo del PSOE. Esta huelga es política, sin duda, y a los sindicatos de profesores no se les vió y sí a CCOO y a UGT. Se pretende desestabilizar al gobierno, no mejorar la enseñanza.

ANTONIO: ya está bien de hablar del futuro de la educación de nuestros hijos con los ajustes que está llevando a cabo el gobierno del PP. Llevo 32 años de profesor de Secundaria y le aseguro que mientras no se revisen los planes de estudios, la efectividad del profesorado, la devolución al profesorado de su autoridad, etc., por mucho dinero que que se quiera meter en la enseñanza, seguiremos estando a la cola de Europa en enseñanza.

VÍCTOR: Mis tres hermanos y yo estudiamos en un colegio público donde éramos ciento y la madre en clase. No teníamos profesores de apoyo ni zarandajas de esas. Mis tres hermanos y yo somos ingenieros, y mi padre era fontanero, con lo cual en casa andábamos muy justitos. Por cierto un compañero de clase de uno de mis hermanos era Pedro Duque. De que coño esta hablando?

Rafa: Según se explica Calleja yo vengo como muchos (soy del 66) de una generación de analfabetos ya que no había ni la tercera parte de recursos que hay hoy en día. Cuarenta en clases de EGB y parecido en el instituto. Ahora sigo la enseñanza de mis hijas. Hoy en día hay mucha tontería poco esfuerzo y mucha actividad.... pero de contenidos....No exageres Calleja..... también hay cierta burbuja en la enseñanza.

UNO A FAVOR: Calleja tiene razón, parte del problema del fracaso en la enseñanza está en casa. Padres que tienen que trabajar muchas horas los dos para llegar a final de mes y no pueden estar por los hijos y padres proteccionistas y muy pasotas en la educación de sus hijos. Con esto el fracaso está garantizado y el profesorado poco puede hacer. Es lo que mas veo en el colegio de mis hijos.

JUAN CARLOS PARA LEGUINA: no se confunda. Las reformas educativas no las inventan los pedagogos sino politicos.

Para Amando: “la escasa valoración que se da al esfuerzo” dice Amando de Miguel. No sé si habla desde el desconocimiento más absoluto de la realidad o realmente dice lo que quiere decir. Hay muchos estudiantes de familia humilde, que como yo, he tenido que compaginar estudios con trabajo para poder pagármelos. Hay quien no tiene problemas para aprobar con notable, porque tienen todo el tiempo para dedicarlo al estudio y si tiene problemas, puede pagarse profesores particulares, academias y otras ayudas. Pero hay quien para poder estudiar, tiene que dedicar media jornada o una parte del día para trabajar. ¿Esto no es esfuerzo? ¿Para qué quiere beca el hijo de Cristiano Ronaldo?

SALVADOR: Yo he estado estudiando toda la vida, gracias a becas, y esas becas me costeaban poco mas que la matricula. Y durante los veranos trabajaba en lo que había (en mi caso el campo) y he conseguido sacar una carrera universitaria. Y lo que no me parece mal es que se controle mas el tema de las becas.

CARLOS: Qué barbaridad acabo de oír: que las becas deben ser para los mejores. Señor mío, eso deben ser las becas de excelencia que den entidades privadas como el Banco Santander o similares. Las becas del Estado deben ser para que los más desfavorecidos puedan también acceder a la educación en igualdad de condiciones que los más pudientes, o, al menos, lo más parecido posible y para ello uno de los principales indicadores debe ser el nivel de renta. Por descontado que hay poner unos límites para no dar dinero a vagos, pero esos límites deben ser razonables y, creo, que exigir todo aprobado con una media de notable en una ingeniería no es que no sea razonable, es irreal.

COPA DEL REY

JUAN: No creo que haya que suspender el partido en caso de pitadas al Himno y al Príncipe, pero lo que tengo muy claro es que NO se puede convertir en una costumbre, porque es algo muy serio. Cuando se pitaba a Zapatero el Día de las Fuerzas Armadas, no se pitaba ni al Himno, ni al Rey ni al Presidente de España, sino a un inútil que atentaba contra todo eso.

OTRO OYENTE: Señores la ley es la ley y no está permitido insultar a la bandera, al himno ni al rey. No me imagino la que se armaría si en Madrid se pitase cuando suenan los himnos catalán o vasco. Seguro que se tacharía de fascismo, represión y yo que sé que más!!!!

OTRO: HAY DOS OPCIONES: hay 2 opciones... una es que los clubes de Futbol que quieran participar en esta competiciòn apoyen institucionalmente a la Corona y al Jefe del Estado y si no es asì apartarles de la misma...... ò bien se cambie el nombre y en vez de llamarse Copa del Rey de Futbol, sea simplemente Copa de España y asì evitarìamos todo este espectàculo que montan en estos dìas los partidos nacionalistas y antiespañoles... y que hacen un flaco favor a nuestra naciòn en unos momentos tan delicados para la imagen y credibilidad de España en el exterior.

JAVIER: El asunto de la final de la Copa del Rey sirva para que se deje de intentar distinguir entre nacionalistas “radicales” y “moderados”. Créanme, más allá de las formas, no hay diferencia alguna entre el que tiene aspecto y maneras de Maguila el Gorila, y el que usa gafas de colores y duerme en el Palace…

JUANMA: Por supuesto que es lamentable que se pite en himno, pero no podemos criticarlo ese acto y luego consentir una manifestación donde se cantara el Cara el Sol y se sacaran banderas con el Águila.