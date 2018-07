Editorial de Herrera: ‘Rajoy esquiva dar explicaciones sobre el rescate’

Carlos Herrera arranca su editorial recordando a las víctimas de los atentados del 11-S, ‘un día en el que el mundo cambió’. Otros temas que trata son la entrevista que dio Mariano Rajoy en TVE, sobre la que piensa que ‘Rajoy no respondió a lo que se le preguntaba’.

Herrera cuenta que ayer el presidente del gobierno, Mariano Rajoy, fue entrevistado en TVE por cinco periodistas que ‘hicieron las preguntas que tenían que hacer, eso no quiere decir que el presidente respondiese a ello’. Cuenta que esquivó dar explicaciones sobre el rescate, después de que Bruselas afirmase que no iba a exigir nuevas condiciones. Algo que afirmó el presidente del gobierno que no haría es el tocar las pensiones y que su objetivo es reducir el déficit, algo que considera más importante que el rescate, ‘Rajoy cree que esto le permitirá acudir a los mercados de forma más desahogada’.

Los sindicatos de enseñanza preparan un calendario de movilizaciones contra los ajustes del Gobierno, ‘empezaron ayer con una mujer que tiró un tupper a Esperanza Aguirre’. Sobre este tema, Herrera cree que ‘el exceso de teatralidad hace que llame la atención’. En relación con esto, habla de la consejera andaluza de Fomento y Vivienda, que ha dicho que llevarse doscientos euros en comida del supermercado no es robar; la opinión que tiene sobre ella es que ‘podríamos hacer un gran negocio en la exportación de cretinos’.

Hoy es la Diada en Cataluña, manifestación de la Asamblea Nacional de Cataluña para reivindicar su independencia, ‘es de agradecer que la organización ha dicho que quien acuda es que es independentista’. Artur Mas no acudirá porque no se lo permite su cargo pero sí que apoya estas reivindicaciones.