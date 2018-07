Editorial de Herrera: ‘Pídalo, pídalo le dice Merkel a Rajoy sobre la línea de crédito’

“Contra Francia en la Eurocopa, eso quiere decir que los suecos le ganaron a los franceses. Se le puede ganar ya que ganamos un campeonato del mundo” arranca así Herrera el editorial mencionando las palabras de Del Bosque que ha llamado a la humildad diciendo que se ha pasado de pobres a ricos en poco tiempo y que no se sabe valorar lo que se tiene.

Y de futbol a la prima de riesgo que bajo 24 puntos básicos hasta los 550 “dándonos un respirín aunque no va a ser el pan de cada día porque letras de 12 y 18 meses siempre atrae a los inversores y más si se da un interés del 5,2%, interés que no da ningún banco” comenta Herrera.

¿Cómo se va a hacer para que siga bajando la prima de riesgo? Se pregunta Carlos Herrera. “Con decisiones europeas que tendrá que sustanciar la cumbre de final de mes y dejar claro que el crédito a la banca española no contamina la deuda soberana. Contaminar la deuda soberana significa que la banca no puede pedir dinero a la UE directamente sino que debe hacerlo a través del Estado. El esfuerzo fundamental es dar a entender que este crédito no afecta ni a la deuda ni al déficit de España. La UE administrativamente no puede dárselo a la banca y debe hacerlo a través del Estado. Todos sabemos que la banca va a coger el dinero, va a sanear su banca y lo va a devolver pero como en medio está el FROB, se pone nerviosos a todo el mundo”.

Se rumorea que a Mariano Rajoy en el G-20 le están apretando para que pida el dinero ya a la UE antes de que se haya ejecutado la auditoría. ‘Pídalo, Pídalo’ le estaría apretando la señora Merkel comenta Herrera que apunta a informaciones extranjeras que anuncian un rescate país y no rescate va la banca. Si es verdad, dice Herrera, “al minuto siguiente va Italia y se carga la eurozona”.