Editorial de Herrera: ‘Nunca se había hablado tanto del rescate para España’

Herrera arranca el editorial hablando del paro de mayo que se conocerá hoy y que “no va a ser bueno y que en abril aunque bajaran en 6.000 personas no fue bueno. Siguen siendo datos malos y seguramente se vaya a ser así”.

Además, comenta Herrera “esta jornada se pedirá dinero a los mercados, a los inversores, para refinanciar nuestra deuda. Debemos dinero y para pagar este dinero volvemos a pedir dinero a otros aunque el interés que deberemos pagar será mayor al interés que tenemos que pagarle al que debemos devolver el dinero. Yes más caro el interés porque la prima de riesgo está en 535 puntos y eso es una situación muy delicada, es decir que nuestra diferencia entre nuestro bono y el alemán es muy grande y el bono alemán está muy bajo. Con todo ello recibe España unos hombres del FMI que valorarán como estamos haciendo los deberes”.

Nunca tanto se había hablado del rescate para España. Rajoy ha dejado un mensaje comenta Herrera que dice que “nuestra suerte está íntimamente ligada a la supervivencia del euro, e s decir, si no sobrevive España, no se sobrevivirá el euro”. Herrera habla de milagro cuando dice que a ver si es posible que “Europa se mueva y consiga que se salven entidades financieras con el acceso directo de los bancos a las ayudas europeas sin pasar por el Estado ya que significaría un rescate”. A toda esta situación, dice Herrera Rajoy ha afirmado que “no estamos al borde de ningún precipicio ni a las vistas del apocalipsis y aunque estuviéramos no lo reconocería”. “El segundo mensaje comenta el presidente es avanzar hacia una unión bancaria y que está dispuesto a ceder soberanía en política económica pero es que este es el mismo Rajoy que argumentando la soberanía de España le dijo a la comisión europea que el déficit del 4% no lo iba a cumplir y se quedó en el 5,3%. ¿Qué tipo de unión podía establecerse en esta Europa?” se pregunta Herrera.

Acaba analizando Herrera la posibilidad de una la unión fiscal y monetaria podría ser una solución a la crisis española y que sería rematar el tratado de Maastrich que metió a todos en el euros ni hacer distinciones. La unión fiscal tiene tres elementos esenciales: un supervisor financiero único, un fondo europeo de garantías de depósito común y un mecanismo de liquidación de entidades insolventes.