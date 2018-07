Editorial de Herrera: ‘Nadal, el mejor jugador de la historia en tierra batida’

“Humildad, discreción, fortaleza física” definen al protagonista del editorial de Herrera, Rafa Nadal que “no tiene fin y con 26 años ha ganado más que cualquiera con 26”. Así arranca Herrera su editorial felicitando al que ha superado a Bjön Bork que cambió el tenis arrollando con talento y fuerza. “Nadie ha ganado tantas veces como Nadal” comenta Herrera y añade que “se ha convertido en el mejor jugador de la historia en tierra batida”. Y no lo dice solo él sino Santana, uno de los grandes del tenis, lo reafirma y comenta que “aún está a tiempo de ganar tres más”.

Tras las celebraciones del tenis, Herrera comenta que los mercados no se han calmado tras el anuncio de la línea de crédito de la UE para la banca española con la garantía del Estado. El Ibex cayó y la prima de riesgo se colocó en los 520 puntos porque “según los expertos” dice Herrera “se tiene que leer la letra pequeña de las consecuencias de esta entrega de dinero y Grecia sigue dubitativa entre seguir o no en el euro”. Y la situación de Grecia influye y mucho en los mercados, comenta Herrera que a solo unos días de las elecciones griegas en las que este país decidirá su permanencia en la zona euro, la UE se plantea un corralito si Grecia dice no al euro. Es decir, Europa envía un mensaje a los griegos que hay al posibilidad que la gente no tenga acceso a su dinero para que no se lo lleve fuera y no haya fuga de capitales.

De Grecia nos trasladamos a Andalucía donde Javier Arenas ha anunciado que dejará de ser el presidente del PP andaluz. Tras cuatro elecciones andaluzas, Arenas se retira pero comenta Herrera que consiguió sacar al PP andaluz de la nada a ganar las elecciones municipales, europeas y autonómicas”.