Editorial de Herrera: ‘Cuando al PSOE se le acaban las ideas pone en marcha una campaña contra la Iglesia’

Los socialistas pedirán a todos los ayuntamientos de España que cobren el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) a la Iglesia a las propiedades no destinadas al culto. Es “una lucha del partido socialista que encabeza la cruzada contra la Iglesia católica” comenta Herrera que afirma que “el IBI es un impuesto exento para la iglesia católica en función de la ley de mecenazgo y de acuerdos con la santa sede pero también esta exento para todas las sociedades sin ánimo de lucro y si la Iglesia tiene un parquin en Guadalajara la iglesia lo paga y si el sacerdote tiene una vivienda paga el IBI por su vivienda privada. El IBI no lo paga ni la SGAE, ni las federaciones de futbol, ni los partidos políticos así que todas las campañas de demagogia o de oportunismo ridículo tiene el sentido que tiene ya que cuando al PSOE se le acaban las ideas pone en marcha algo para la Iglesia”. Y añade que si lo que hay que hacer es cambia la ley de mecenazgo para cobrarle el IBI a la Iglesia van a tener que pagar los socialistas también ya que deberán pagar por la sede de Ferraz que hasta el momento no pagan. Y si quieren echamos un vistazo a todo lo que hace la Iglesia que desde luego no hace el PSOE que no da de comer a nadie. Cáritas,Manos Unidos, asilos y de todo el ahorro que le ofrece al Estado pro su labor asistencial”.

Herrera además, comenta el Consejo d administración de la matriz de Bankia y que ha dicho que ·necesita 19.000 millones de euros más los 4.500 que ya tiene, es decir un total de 23.500. “¿Será más caro hacerlo que no hacerlo? Se hará mediante una ampliación de capital. La tarea de Bankia es crear valor a todo este dinero. A los que no somos profesionales de la banca cuesta entenderlo pero viene a decir que no se pondría dinero en efectivo sino que se suscriben nuevas acciones a cambio de nuevos títulos del Estado emitidos por el Tesoro o el propio FROP y eso Bankia lo puede canjear en el BCE” comenta Herrera y dice que tiene pegas porque puede provocar sospechas e inseguridad en el inversor pero evita pedir dinero al mercado que o no te lo da o lo hace a precio de oro.