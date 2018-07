Editorial de Herrera: ‘Si Bolinaga no muere, el Gobierno estará en un lío’

Carlos Herrera arranca su editorial analizando la decisión de la Audiencia Nacional de conceder la libertad condicional a Bolinaga, ‘si ahora no se muere, es un lío para el Ministerio del Interior’. Sobre la actitud de Artur Mas en la Diada, afirma que no tiene margen de maniobra y que ‘está haciendo todo para nada’.

Carlos Herrera afirma que ‘lo que parecía que iba a pasar pasó’. La Audiencia Nacional ha decidido rechazar el recurso del fiscal que decía que Bolinaga no está tan mal como para concederle la libertad condicional; decisión favorable por cuatro votos a uno. Recuerda lo que ha ocurrido en todo este caso: el Gobierno concedió el tercer grado, porque tenía informes que ratificaban que el preso estaba muy enfermo; otros forenses dijeron que no se estaba muriendo y, finalmente, el juez decidió conceder la libertad condicional. Hay que preguntarse, ¿y si no se muere ahora Bolinaga? La respuesta es: ‘un lío para el Ministerio del Interior’. Cree que es función del Ministerio del Interior el vigilar que este caso no sea la llave para que otros presos intenten obtener la libertad condicional. Lo compara con el caso de De Juana Chaos, enfermo tras una huelga de hambre, al que el Gobierno le concedió la libertad y que, tras un tiempo escapó a Irlanda.

Artur Mas se apuntó el éxito de la Diada de Cataluña, ‘todo para nada’. Esto lo comenta debido a que el día 20 se reunirá con Mariano Rajoy para pedirle el Pacto Fiscal, algo que el presidente del Gobierno no va a conceder, ‘Mas no tiene margen de maniobra’. Analiza la repercusión que ha tenido la manifestación a nivel mediático. Recuerda que el camino para la independencia no es sencillo si se quiere hacer bien, ya que se tendría que modificar la Constitución, hacer referéndum, disolver las Cortes y ‘volver a empezar’. Se pregunta si eso es de verdad lo que necesita Cataluña.

Otra cuestión a tener en cuenta es que el mercado financiero se relajó en la jornada de ayer, después de que el Tribunal Constitucional alemán diese el visto bueno al fondo del rescate europeo: la prima de riesgo bajó de los 400 puntos y el IBEX creció. Cuenta que después de esto, el Gobierno se plantea si será suficiente con la ayuda a los bancos y si no será necesario pedir un rescate, ‘lo que sería un rescate blando’.