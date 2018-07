en dos mitades

El tiempo depende de donde este uno. Anda que levantarte a las cinco para decir esto. Me explico, los que abran el ojo en centro y sobre todo en el oeste terminan la semana como la empezaron, lloviendo. Los que despierten en la otra mitad de la península, al este, todo el arco mediterráneo desde Almería al litoral catalán, para que entiendan la barata AP- 7 y Baleares, con cielos despejados, Huevos fritos, pero eso si con avisos por fuertes vientos del sureste que lleva los termómetros a 25 grados en Murcia.

¿Dónde va a llover más?. Litoral gallego, alerta naranja mañana sábado, la preciosa Peña de Francia al sur de Salamanca, Grazalema, Cádiz, ayer cayeron 185 litros, no pierden ojo al rio Guadalete y Sevilla, donde la lluvia ha dejado de ser una maravilla. Tronará por el sistema central y de nuevo en Madrid.

Temperatura. Vuelven las heladas y el invierno el lunes, pero ya se dejan sentir en San Juan de Plan, Huesca, 4 bajo cero. Reserven el primer vuelo que salga a Punta Mujeres en Las Palmas, 23 grados

elborrascas@ondacero.es su correo del tiempo

La Firma.- ¡No me he olvidado, no!, que es el día internacional de la Mujer, sea o no trabajadora, bajo el lema.- “pasa a la acción para acabar con la violencia contra las mujeres”.