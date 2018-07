Dos cruasanes y una barra de pan, el desayuno de Diego Martínez

Herrera en la Onda

Diego Martínez, que cada semana nos trae la crónica de los sucesos, ha vuelto a causar las risas de sus compañeros por su desayuno. Si hace unos días, nos contaba cómo era su desayuno barrita, hoy se ha comido dos cruasanes y una barra de pan, acompañados de una Fanta de naranja. Todo se lo ha comido durante el programa, lo que ha hecho que el técnico "me cortara para que no se me escuche". Esta mañana, Diego nos ha contado la historia de Arlindo Carballo, el violador de Pirámides.