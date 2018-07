Diputados y funcionarios

Diputados

Juan Antonio: En vez de reducir el número de diputados, yo les pagaría el doble con tal de que no hicieran nada y para que se fueran de vacaciones 11 meses al año y dejaran de hacer tanta política desastrosa y de traer tanta ruina.

Josefina: Herrera tú dices en tu comentario de las 8 que los diputados trabajan...Pues será como tú dices... pero la sensación que tenemos los ciudadanos es que en el momento que son elegidos ya solo se dedican a "darle al botoncito" siguiendo las instrucciones de "su partido" y a gastar nuestro dinero a manos llenas!!!! Tú has visto algún diputado, nacional o autonómico, viendo la problemática de algún barrio o ciudad???

JUAN: Por favor, puedes preguntar por ahí para que sirve la Asamblea de Madrid? No ya 65 parlamentarios, si no... 1 solo de ellos, para que sirven? No seria mejor elegir un presidente (o presidenta) y que ella eligiera un coorinador de Agricultura, otro de Industria, otro de Turismo... Y que no hubiera un Parlamento con capacidad legislativa que se reune todos los dias del año (bueeeeno, algunos dias del año), para crear leyes que nos diferencien del resto de los españoles... De verdad, creo que eso es algo que tendriamos que plantearnos ya!! Para que queremos los parlementos autonomicos?

RECORTES A LOS FUNCIONARIOS

José: Sr. Rajoy: Algo tiene Vd. en contra de los funcionarios, -¿contra Vd. mismo o allegados?- porque no se entiende la inquina que utiliza con éstos. ¿Vd. cree que la recuperación económica puede venir de la mano de los recortes a los funcionarios? ¿Cree que quitando los moscosos, además de todo lo que les ha quitado (sueldo, recortes sociales de jubilación, etc.) se crea empleo?. Vaya pensando que muchos funcionarios que le han votado le van botar.

JOSE IGNACIO: Se está diciendo ahora mismo en la tertulia que es normal que bajen los sueldos a los funcionarios por estar en momentos de crisis. Y, cuando pase la crisis, y mejoren los puestos de los no funcionarios ¿se va a revertir lo quitado a éstos?. No seamos hipócritas.

ALFONSO: parece mentira, que los funcionarios, que NUNCA han tenido un sueldo alto, seamos los que pagamos la crisis, ¿realmente tiene que haber 17 defensores del pueblo? ¿son necesarias tantas empresas públicas a parte de para meter a amiguetes? ¿por que no hacen un debate serio sobre la utilidad del senado? este ahora mismo no sirve para nada, ya que solo puede retrasar una ley aprobada por mayoría absoluta, u obligar a que una ley aprobada por mayoría simple sea aprobada por mayoría absoluta. a mi me han bajado dos veces el sueldo, y, tengo dos niños, pensaba ir a por el tercero, pero no me salen las cuentas, ya que como la cosa siga así tendré que entregar mi casa al banco, y empeñarme de por vida para pagar lo que me quede, ya que en mi casa entran 700 euros menos, trabajando los dos en lo mismo, y de fijo tengo 500 entre guardería y colegio de los niños, así no se puede...

IMAGEN

JAVIER: La imagen de España, para bien o para mal, es la del parlamento andaluz, un presidente que quiere subir el número de diputados, un partido de izquierdas ( IU ) que con tal de tocar poder, se alía con un partido sospechoso y en algunos casos comprobado en casos de corrupción y unos votantes que votan al partido de los eres.

ANTONIO: ¿Con que legitimidad popular y moral puede Diego Valderas, que ha salido en su jurisdicción, Provincia de Huelva, pòr los pelos, siendo el candidato a la presidencia de la J.A. , en querer aumentar el número de inútiles dipuados, con los vientos que corren para los andaluces ?

BANCO DE ESPAÑA

Jose: ¿Por qué quieren un político en el Banco de España?, para que siga ocultando la realidad y permitiendo chapuzas como el Sr. Fernandez Ordoñez.

Rocío: Por fin oigo a alguien decir lo que llevo pensando desde que me enteré del nombramiento. Si este señor tenía un alto cargo en el Banco de España o es tonto y no se enteró de nada o es cómplice de la situación que se supone que está capacitado para solucionar.

CAJAS

JUAN: ¿Sabremos algún día quienes son los grandes deudores/morosos de las Cajas que vamos a rescatar? ¿Algún tertuliano conoce algún partidos político, grupo de comunicación, sindicato, empresario o empresa Ibex?

¿cómo crear puestos de trabajo??

Benjamín: nunca oigo hablar de esto y siempre del déficit financiero, que no soluciona el problema mas importante que tiene el país como es el paro,. Para mi el motor que supondría poner en marcha de nuevo el país, se llama la construcción, pero sin especuladores, porque piensen cuantas industrias existen en España con capacidad de absorber la mano de obra que es capaz de emplear la construcción.

Mineros

MANUEL: Buenos días, Asturias permanece bloqueada por cortes en el tren y en las carreteras. Los mineros campan a sus anchas por la región destrozando lo que encuentran y nadie hace nada por evitarlo. Hasta cuando van a permitir nuestras autoridades que esto siga así? Acaso les tienen miedo? Importa tan poco Asturias que nadie se hace eco siquiera de esta tremenda situación que estamos viviendo?