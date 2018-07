El debate Obama- Romney y la redada china centran los comentarios de los oyentes

DEBATE OBAMA-ROMNEY

CHEMA DESDE NY: Obama mas agresivo pero fallto de sustancia. Despues de cuatro años Obama no ha cumplido ninguna de sus floridas promesas. Eso sin tener en cuenta que los dos primeros contaba con mayorias absolutas. La eleccion va a estar muy reñida, si negros e hispanos no votan en masa Obama sera un Presidente de un solo termino. Por otra parte, veo a Obama, que esta ya forrado y se va a forrar mas, con pocas ganas de repetir a sabiendas de que en su segundo termino puede darse la quiebra del pais y dejarle marcado de por vida.

ELECCIONES EN PAIS VASCO Y GALICIA

MANUEL: Aunque admiró a Nicolás , este señor acaba de definir perfectamente la altura democrática española al decir “si votare al mío a pesar de.....” Si hasta los más sensatos opinan así, y no castigamos con los votos a los malos y premiamos a los buenos España no cambiara jamás.Julián: ¿Referendum en país vasco? Patxi pero Patxi, dónde vas, cuando te dejan solo te pierdes, con lo mayor que eres y no sabes aún andar solo ni con clases particulares, ¡anda, anda vuelve a casa antes de Navidad, para que comas el turrón!

BLANQUEO DE DINERO

JUAN CARLOS: Soy yo el que ve lo fácil que es descubrir mucho dinero negro y blanqueado por la calle, o soy un iluso? El ser humano es exhibicionista por definición y le gusta alardear de sus bienes; el sábado pasado estando tapeando en un velador veo como llega un Mercedes que llevaría el motor de una central nuclear minimo, y sale de el un maromo de apenas 30 años hinchado cual palomo, con pintas de haber cotizado apenas media hora en su vida. Por curiosidad miré en el móvil el precio del coche, 187.000€; alguien me puede explicar como alguien sin oficio ni benéfico tiene coches de ese standing y viviendas más bien lujosas, y la agencia tributaria no se da cuenta

REDADA

JOSE MIGUEL: dado el monopolio que los chinos tienen en españa, acaparando cada vez más sectores económicos con absoluta discreción , lo de ayer tiene toda la pinta de ser una operación para que dé la sensación de que se está haciendo algo al respecto de las mafias chinas; pero la manga es mucho más ancha de lo que parece.

Fernando: Hay alguien que se sorprende del caso Emperador?? Sólo era cuestión de tiempo, y no es un leyenda que los chinos no contribuyen al fisco , es una auténtica realidad y no sólo eso son los responsables del desastre y desaparición del comercio de barrio , promotores del libre horario ,responsables de innumerables enfermedades de piel y hongos que transmite en sus prendas de ropa y centros de peluquería y estética , quiere más??

IMPUESTOS

RAFAEL: no conozco el porcentaje de impuesto que afecta a cada litro de carburante en cualquiera de sus variedades, pero ¿Seria posible bajar el precio del litro al usuario final hasta lo posible? ¿ No bajaría el precio de todo e incluso como habría mucho mas movimiento, nunca mejor dicho, incluso se recaudaría mucho mas? Nos hemos olvidado de que la economía del mundo sigue girando en torno al petróleo

RESCATE A LOS ESTUDIANTES, dice Carmen: pida usted al ministro de educación que siga con las reformas en la educación secundaria , somos muchos los padres que nos sentimos impotentes al no poder luchar con el sistema que permite que den clases individuos que no tienen ni afición , ni vocación , y que está claro que están en la enseñanza por el sueldo , las vacaciones ,etc. desmotivan a los niños, no transmiten los valores del esfuerzo y de la constancia en el trabajo. Son otra lacra al igual que algunos políticos, a los que tenemos que pagar el sueldo. En cuanto a la huelga, la mayoría de los padres no se han enterado de que sus hijos están fuera de las clases.

Jesús: En la inmensa mayoría de los medios solo se habla de educación en forma de consignas manidas: "La educación no se toca" "No a los recortes en la educación" "Por una enseñanza pública"... Nada de ello me interesa: Referente a lo primero: ¿Con los resultados de la Unesco, realmente la educación está para no ser tocada? ¿Qué parte de culpa tienen los profesores, los padres, los alumnos o el sistema? ¿Qué intereses encubren las huelgas en educación cuando no he oído nunca hablar de resultados y únicamente se reclaman dar menos horas lectivas por parte de los profesores, su reducción en los sueldos o los recortes en general?