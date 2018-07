El cupo vasco y navarro

Temas de los cupos/conciertos y demás

JAVI: Esto del concierto navarro da para mucha demagogia. Navarra aporta un 5% mas de lo que recibe, es la 15 comunidad en población y 5ª en aportar. Que cada comunidad aporte un 5% en vez de recibir. Otra cuestión que no se habla es que el concierto navarro es un pacto entre iguales, es un acuerdo entre iguales, no es algo que se nos regale por parte de nadie, ni franco lo retiro. Si hay que volver a pactar otra cosa, igual es la no pertenencia a España, quien sabe. De todas maneras si Extremadura es receptor de fondos por que puede bajar impuestos y nosotros tenemos que aportar. Por ultimo mirad los datos de donaciones y comperacion internacional en navarra a ver si somos insolidarios

Jose: el señor Navarro pone el dedo en la llaga de algo que muchos pensamos, y no es precisamente el tema de los derechos historicos, sino de la pela , es decir de lo que contribuyen estas comunidades. Cuando el Sr Zapatero publico las balanzas fiscales , Pais Vasco y Navarra aparecían con unas aportaciones muy racanas en comparación con su nivel de vida y potencial, mientras que otras mucho mas pobres aparecían sorprendentemente en cabeza, como Valencia, aquello que era un autentico escándalo paso desapercibido. Creo que es momento de levantar las alfombras y limpiar, y si el Sr Navarro ha tenido la valentía de proponerlo que no caiga en saco roto. Por favor no matemos al mensajero.

TERESA: Siempre criticamos que en España los partidos políticos son un montaje donde lo que dice el jefe dicen los demás. Hoy en algún partido hay gente que dice lo que piensa en referencia a los conciertos vasco y navarro y también es objeto de crítica. Para mí es mucho mejor abrir debates aunque no guste a los constitucionalistas.

Angel: Lo que ha dicho Pere Navarro y antes Rosa Díez sobre los conciertos forales es lo que pensamos muchos. No es concebible que en España existan comunidades mas privilegiadas que otras y de aquí las diferencias en su desarrollo. Mientras no se solucione esto el conflicto permanente está servido. Esta constitución no es justa y ya hay muchas generaciones que no la votamos. No se porque tanto temor a meterle mano.

RICARDO: Mi opinión es que debe DESAPARECER cualquier tipo de exclusividad económica entre los españoles. No puede ser que todavía tengamos las vainas decimonónicas de los privilegios por razón de raza, localidad ó idioma en un país democrático moderno. ¿Acaso no sirvió para nada la Revolución Francesa? Pues sí, sirvió para ABOLIR LOS PRIVILEGIOS DE TODOS. Mientras los vascos están inaugurando estadios nuevos de fútbol a tutiplén, los demás estamos pasando las de caín. ¡¡¡Fuera privilegios!!!

JUAN: En relación al video de jueces para la democracia siempre he pensado que, desde el momento que un juez pertenece a una asociacion, la conservadora o para la democracia pierden la supuesta objetividad para juzgar ciertos casos o personas, nadie puede impedir que tengan opinion pero de cara a la galeria deberian guardársela

ANTONIO: Jolines… el problema de la Educación es que los profesores de ahora son “hijos de la LOGSE” dice Rosel. Caray, Rubalcaba está detrás de todos los problemas de este país.

Silvia: Los resultados de la CAM no era un análisis de la calidad del profesorado. Hay profesores excelentes. En España es una profesión que está fatal valorada, mal pagada y con poca autoridad. Las familias han pasado a atacar a los docentes y los medios nos echan también la culpa. ¿Quizá Habría que valorar más al profesorado y respetarles más? Entre mis alumnos los mejores no quieren ser docentes porque ven una profesión totalmente desprestigiada, así no se puede.

Inma: Estoy totalmente de acuerdo con Nicolás respecto a lo que ha planteado de la educación. Mis hijos estudian 4º y 5º de Primaria en un Colegio Público en Mairena del Aljarafe, Sevilla. En la asignatura de Conocimiento del Medio sólo se estudia Andalucía , su economía, geografía.... pero sólo esta Comunidad , el resto de España ni la nombra .NO lo preguntes a los niños dónde está Santander porque no tienen ni idea. Esto no es lógico y habría que terminar con ello.

Nuria: A mi hija que cursa 2º de primaria le mandan como deberes fotocopias de láminas y es alucinante la cantidad de errores ortográficos y de redacción que hay en los ejercicios, problemas etc.... entonces los corregimos o segun como me pille le digo que no lo haga porque no los entendemos....

TONO desde Valencia: En la oposición de acceso en la escala básica del Cuerpo Nacional de Policía de este último año, han introducido ex novo un tema sobre ortografía: normas, excepciones, etc... Podéis verlo en la convocatoria de 2012 q se publicó a principios de noviembre del año pasado. Imaginaréis por qué. La titulación exigida a día de hoy para acceder a la escala básica de la policía es la ESO.

Rafa: Alguno de los contertulios se ha preguntado para que sirve la selectividad? si yo soy de clase media baja y tengo que ir a una universidad publica esta muy bien porque me solicitan una nota media determinada dependiendo de la dificultad de la carrera, pero si yo soy de clase media alta, y puedo pagar una universidad privada!!!!! de que sirve este proceso?