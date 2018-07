Críticas para Rubalcaba

SANTIAGO CERVERA

JOSE MIGUEL: por muchas explicaciones y excusas que dé este señor, no deja de ser rarito que se meta 500 km entre pecho y espalda para ir, en plan thriller, a recoger un sobre que alguien ha dejado en una grieta de una muralla. no cuela de ninguna manera.

JAVIER: No les parece muy poco ético que el Presidente de Caja Navarra, que es abogado, lleve en su propio despacho a través de su hijo las demandas y ejecuciones hipotecarias de la Caja. El Presidente de la obra social de la caja es quien desahucia y ejecuta a los clientes de la caja. Lo quiere todo: presidir la caja y cobrar como despacho externo de la caja. Muy ético.....

Fernando: Sin ánimo de hacerme el listillo pero, ¿es que nadie ha contemplado la posibilidad de que AMBOS hayan sido víctimas de alguien que en la actualidad se está divirtiendo mucho a su costa?¿tiene que ser uno de los dos el malo?

Luis: ¿Porqué nadie se pregunta por el tercer correo?. Y ojalá que exista. El correo que alerta a la Guardia Civil para que esté en la muralla en el momento oportuno. Porque si no existe el tercer correo y la Guardia Civil estaba allí, la conclusión es terrible.

RESCATE

Jose: Dice uno de los contertulios que somos ingenuos los que clamamos contra la austeridad ya la vez queremos que se pida el rescate, o sea, que es una contradicción. Pues no, no lo es:

1º.- No se clama contra la austeridad o mejor dicho se clama mas contra la no

contracción del sector público (nos sobran mas del 25% de políticos, casi todas las empresas publicas, incluyendo televisiones, concejales de los que cobran etc. etc.).

2º.- Se clama mas contra el fraude fiscal. Con o sin rescate, estamos y estaremos en situación de austeridad (los ciudadanos que no los políticos).

Y me hago una pregunta: ¿Por qué?

ENTREVISTA A RUBALCABA

Impuestos

Curro: Por favor, que alguien le diga a Rubalcaba que soy andaluz, pero que si me voy al País Vasco o a Navarra pagaré menos impuestos!!! Que no sea demagogo...

Luis: No es un problema de subir los impuestos SINO DE QUE TODOS (y no solo los que tienen nómina) PAGUEMOS LO QUE NOS CORRESPONDE EN FUNCIÓN DE NUESTROS INGRESOS. Aquí solo pagan impuestos los que tienen nómina.

Alejandro: ¿Cómo quiere fiscalidad homogénea en Europa y federalismo asimétrico en Cataluña?

Catalán: no es cuestión de si el sistema funciona o no -aunque también sea argumento importante- sino de libertad: en cataluña no hay libertad para escolarizar a un niño en su idioma materno. LIBERTAD.

JUAN: Todos los gobiernos han respetado la inmersión lingüística en Cataluña, porque siempre han sido cautivos del voto de CiU o del PSC, no porque fuese una buena política educativa.

Luis: El problema, no es estudiar catalán sino ESTUDIAR EN CATALÁN. Hay materias complejas, difíciles de comprender en tu propia lengua. No es lo mismo estudiar Filosofía ó Matemáticas en tu lengua que en otra. Y es injusto que un ciudadano dentro de su propio país se vea forzado a estudiar en una lengua que no es la suya.

Jose Luis: Parece, escuchando a Rubalcaba, que tiene las soluciones para todos los problemas de España... lástima que no se las supiera cuando estaban en el Gobierno. Otro político que vive en un universo paralelo al que vivimos el resto de los mortales que no somos políticos. De verdad que me da tan poca confianza como Rajoy.

(uno a favor): Inma: Lo que no se puede discutir es la talla política de Rubalcaba. Lástima que haya pocos como él y que haya decidido inmolarse por el partido. Para mí está claro que se ofreció voluntario para aguantar el chaparrón del rechazo ciudadano postzapaterista, y que cuando llegue el momento de volver a ser alterna tiva dejará el paso a otra gente, probablemente mucho menos preparada que él y con mucha menos talla política pero menos quemada.

CUENTAS EN SUIZA:

DAVID:

Sólo quería recordar que Santiago Calatrava estudió en Suiza en los años 70 después de haber cursado sus estudios de arquitectura en Valencia. Fue profesor y abrió su despacho profesional en Zurich, donde comenzó a trabajar como arquitecto e ingeniero a finales de los 70 y principios de los 80.

Con los comentarios que se están oyendo esta mañana, se transmite la idea de que está "huyendo" del país para pagar menos impuestos, cuando el señor Calatrava lleva 30 años instalado en Suiza.

Ojo con la forma de dar este tipo de noticias porque me parece que se está dando una información parcial, por otra parte, de ningún interés público.

MÁS:

JAVIER: me he levantado con la noticia de que el País Vasco pagará la paga extra y el ayuntamiento de Murcia pagará parte proporcional. Después pide la casta o la oligarquía de partidos políticos respeto a la constitución y al ordenamiento jurídico. Por último a los empleados de las antiguas cajas, ¿ahora les ayudan con dinero público? ¿ Van a cobrar la paga extra?

RECTORES

Martín: Respecto a una de las preguntas del Sr. Onega referentes a las manifestaciones de los Rectores. Deberían leer y meditar sobre el artículo de El País (10 dic 2012) "Una Universidad mal gestionada" de Cesar Dopazo y Rafael Navarro. En él se afirma que se han multiplicado las universidades en España como las viviendas, y como tal han conseguido una burbuja universitaria, pero sin la calidad necesaria. Además otro de los males que aquejan a nuestro sistema, añaden los autores, es la endogamia a la hora de nuevo profesorado. Finalmente el servilismo de los rectores hacia los poderes políticos. En fin, que menos declaraciones y más ponerse a trabajar para solucionar estos problemas.