Invadidos de corrupción

COMPARECENCIA DE RAJOY

Juan: Si en el fin de semana Rajoy y Rubalcaba hubieran tenido intercambiados los papeles de gobierno y oposición hubieran dicho exactamente lo mismo el uno del otro. Esa es la hipocresia de la politica.

Otro: Es que no hay un juez que pida esos papeles, los originales, para que se analicen a fondo y determine algo fiable? Ahora los quiere el PP para hacer un estudio pericial. Y con eso se aclarará algo? Ni PP ni PSOE tienen interés en aclarar nada. Un juez, por favor!!!!

Pilar Cernuda dice que el PP se limita a decir no, no, no, pero ¿qué otra salida tiene?, en este caso ninguna, no hay forma de probarlo. La única solución sería una inspección a fondo por parte de la Agencia Tributaria y la acción de la justicia con rigor y dedicación. ¿De dónde han salido los 22 millones de Bárcenas?, yo creo que esencialmente del dinero del PP.

JUAN CARLOS: Cuando alguien da una declaración a través de un monitor para que nadie pueda preguntar, demuestra que algo esconde Rajoy.

No se puede desmontar la supuesta contabilidad B de Bárcenas diciendo que algunas si son reales y otras no.

Germán: ¿Por qué no se querellan con Bárcenas si tan claro lo tienen? ¿Por qué a pesar de estar en cuarentena desde el debut de Gürtel este pollo ha tenido un despacho y hasta chófer personal? ¿González Pons por primera vez nos llama subnormales a todos los españoles? ¿Desde cuándo el que tiene dinero negro está en una declaración de renta y de patrimonio? ¿Desde cuándo una auditoría de gestiones declaradas en caja A va a dar anomalías?

Inma: Yo me creería gustosamente la tajante negación de Rajoy si no fuera porque hace tiempo negó igual de tajantemente las acusaciones contra Bárcenas o contra Camps o contra cualquiera que estuviera implicado en la trama Gurtel.

Fernanda: Esto es una trampa mortal sin salida. Bárcenas es un sinvergüenza muy astuto. Y con esto no quiero decir que no haya habido, por parte de algunos elementos del PP, ciertos abusos que son imperdonables.

Preguntas a los tertulianos: FRANCISCO: ¿No debería dimitir Rajoy por haber defendido a capa y espada a Bárcenas? ¿Hay alguien en la tertulia a quien le parezca, como a mí, que es impresentable que Ana Mato continúe en su cargo?

JAVI: Pero qué queremos en un país dónde las cuentas de los sindicatos ni están auditadas ni reflejadas???

MARTÍN SOBRE RUBALCABA: En mi opinión lo que demuestra la petición del Sr. Rubalcaba de que dimita el Presidente del Gobierno, es su gran debilidad dentro de su propio partido. Probablemente con esta acción está tratando de atraerse a los más radicales del PSOE. ¿Cómo era aquello de no saber asimilar el resultado de las elecciones?

XAVI: Un cosa que me repugna, y dos que me enervan: La que me repugna, Cayo Lara hablando de “el pueblo”. Las que me enervan vienen de la mano de Rubalcaba, ese rencor infinito del que hace gala y ese tonito, con ese tartamudeo, esa especie de balbuceo impostado como si estuviese improvisando al hablar.

Huelga de basura en Sevilla

Marisa: El Gobierno no puede solicitar al ejército que limpie la ciudad ? En otros países, cuando una huelga pone en serio riesgo a la estabilidad y/o seguridad de la población se hace así. En este caso, en Sevilla se pone en serio riesgo la salud de los ciudadanos.