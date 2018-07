Once años después de la mayor tragedia ecológica que vivió este pais, el Prestige, nadie es culpable. El invierno llama esta noche a la puerta con una notable bajada de las temperaturas y con la llegada de las primeras nevadas a zonas de montaña del Pirineo y Sierra Nevada. La tramontana azotará el noreste peninsular y Baleares. Se animan las precipitaciones en Canarias.

Antes de contarle que esta noche llega el invierno, déjeme que le diga que me he pasado toda la noche leyendo la sentencia del Prestige y es de agradecer que los jueces no condenen del vertido del chapapote a los mariscadores y pescadores gallegos.

Será esta madrugada cuando entre los vientos del norte y la bolsa de aire fría terminen con un otoño que no ha existido. Hemos tenido las primeras nevaditas en Sierra Nevada y las temperaturas restarán otros 4 grados más.

Hoy tendremos lluvias que serán más débiles en el cantábrico oriental, siendo en forma de nieve en el Valle de Arán, hasta 20 centímetros y a partir de 1.200 metros. Necesitarán paraguas, solo a primeras horas al sur de Alicante, Murcia y se repiten las tormentas en Ibiza. Hasta en Canarias se mojan.Lo más molesto la tramontana, que vuelve a ponerse flamenca, norte de Castellón, pirineo catalán y Gerona, alerta Naranja, rachas de 80 km por hora.

Temperaturas. Siempre agradecidas con los que voluntarios que de verdad salvaron la Costa de la muerte y se mancharon de chapapote en Muxía, Coruña, 15 grados.

La Firma.- Ah se me olvidaba en el folio 179.000 los jueces condenan al armador, el capitán, a los que coordinaron la tragedia a que se coman una mariscada. El Albariño lo pone la Sala.