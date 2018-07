Cataluña, Mario Conde y la calidad de los políticos

CATALUÑA

JOSE MIGUEL: Resulta que el mismo día que el gobierno le transfiere a Cataluña más de 500 millones de € para afrontar sus propias deudas, Artur Más le da plantón a Mariano para el día de la Hispanidad aduciendo que ellos ya han celebrado la Diada. Vamos, es " p'a Jartarnos de Palos".

INMA: Los políticos actuales tienen una falta de visión de futuro alucinante. Cuanto más prohíban referéndums y expresiones de la voluntad popular más se va a extender el independentismo catalán. Si creen que a éstos los van a conformar como a Ibarretxe con su famoso plan están más que equivocados. El catalanismo tiene mucho más seguimiento popular y está mucho más arraigado que el independentismo vasco.

Juanjo: Solo una pregunta, breve y concisa, que espero usted o alguno de sus colaboradores puedan aclarar o al menos dar alguna idea de por donde pueden ir los tiros: ¿qué ocurriría en el caso de que alguna de las provincias catalanas, optase por un NO a la independencia en el próximo referéndum que SI o Si se celebrará próximamente?¿respetarían la voluntad "soberanista" de ese territorio o mas bien la someterían para evitar la disgregación catalana.

POLÍTICOS

CARLOS: Hay políticos y políticos, es cierto que se abuchuó a los pricipes y a sus acompañantes políticos en la inaguración del inicio escolar de un Instituto o algo similar. Pero lo más destacable es que a la salida, los principes ropieron el cordón de seguridad y se acercaron a la gente y el anterior abucheo se tornó en ovación. Destacar que no son lo mismo unos que otros.

Eduardo: Efectivamente no todos los políticos son iguales. Pero todos son SILENTES. Porque como dijo Guerra EL QUE SE MUEVE NO SALE EN LA FOTO.

JAVIER: CUPABLE LA SOCIEDAD, NO LOS POLÍTICOS

La sociedad española se ha ido infantilizando en los últimos 30 años a base de maleducarse en los derechos sin obligaciones y a base de maleducar a nuestros jóvenes en la falta de esfuerzo, en la Logse. Lógico que ahora ente las dificultades en vez de autocriticarse culpen a los demás de sus males. En la transición había una sociedad generosa que generó buenos políticos, ahora esta sociedad caprichosa y débil genera malos políticos.

Sección calleja:

JAVIER: Hombre, Sr. Calleja, decir que le echamos la culpa a los políticos por nada. A ver, digan ustedes qué los políticos no son los que legislan y los que podían haber evitado mucha de las cosas que están pasando. ¿Entonces sólo están para colgarse las medallas cuando inauguran algo, pero no para controlar los desmanes de bancos, especuladores, ideas felices y chanchullos varios?. Eso sólo lo hacen los del partido contrario, ¿no?. Me parece ya una desfachatez tremenda.

JESÚS: El PP lo hace todo mal. Todas sus medidas son equivocadas. Esto es un desastre. Siempre parece que a continuación nos va a dar las claves de la solución, pero no, su crítica se queda en la destrucción, nunca aporta ninguna solución. ¿Cómo cree el Sr. Calleja que se puede cambiar un estado económico al que nos ha llevado el despilfarro de muchos años? ¿Gastando más ahora? ¿O simplemente con el aumento de los impuestos para "los ricos", que son indescontables?

Sección leguina: : Estoy de acuerdo con usted, hay que enseñar los dientes y decir basta de vez en cuando. Pero me pregunto, si se tomara esa actitud, cuando tiempo tardarían las izquierdas en decir que es una postura fascista, franquista, clasista, no dialogante etc, etc, etc. ?

MARIO CONDE

FRANCISCO: Hay a quienes "les sabe muy mal" que a Mario Conde la JUSTICIA le intente poner en su sitio, y que la JUSTICIA intente cobrarse lo que NOS corresponde a los españoles que no delinquimos. A otros nos sabe fatal que un delincuente, concretamente un estafador ladrón, sea un candidato a obstentar un cargo público. Distintas sensibilidades

YOLANDA: De verdad estáis condenando que un ciudadano que ha cometido un delito y pagado su pena no pueda o deba presentarse a unas elecciones?? Y que pasa con todos los que han estafado desde su posición política y ahí siguen?? Corríjanme si me equivoco, pero la condena a Mario Conde no incluía inhabilitación para cargo publico de por vida. Otra cosa será que la gente le vote. Esa duda la resolveremos en unos pocos días.

DANIEL: Quiero ser abogado del diablo: Se supone que Mario Conde ya no tiene cuentas con la justicia porque ya cumplió su condena. Es decir, está limpio. ¿Qué problemas hay con que quiera ser elegido? Otra cosa sería que a día de hoy tuviera cuentas pendientes.

MARTÍN: En mi opinión la Justicia, y Hacienda deben actuar siempre, independientemente si se está o no en campaña electoral. Esto implica que no deben "retrasar" denuncias para que "casualmente" coincidan con determinadas circunstancias. Y en efecto, llama la atención que personas como los Sres. Conde o Roldan estén en libertad y no se hayan recuperado las cantidades que faltan.

EL DÍA DE LA BANDERITA

JOSE MARÍA: Hoy es día para ser solidario, el pueblo español es solidario consigo mismo, pero: ¿son solidarios los que sacan capitales de España, los eurodiputados que se niegan a viajar en clase turística, es solidario que la asamblea de Madrid tenga un menú de lujo por menos de 4 euros o que la Unión Europea no impida que los especuladores sean los que se lleven gran parte de los presupuestos nacionales con la historia de la prima de riesgo?........ En fin a ser solidario

MEDICAMENTAZO

Víctor: el otro día asistí con estupor en una farmacia a una conversación entre la farmacéutica y una clienta que venia a recoger un medicamento gelocatil (paracetamol) con una receta. la farmacéutica le dijo llévese este otro dolocatil (paracetamol) que resulta que este si que se lo paga el seguro. misma caja, mismo fabricante, pero nombre distinto... verlo para creerlo !!!¿cómo es posible que en el ministerio de sanidad sean tan inútiles y en lugar de cobrar materias activas hacen una lista de nombres de medicamentos? este país no tiene solución...

CONCHITA

cuando dices que el Sr Mas ya tiene el dinero para pagar colegios y residencias,te de recuerdo que a los farmacéuticos tampoco nos han pagado y ya van dos meses de retraso. A dia de hoy. Un abrazo

Una boticaria frustrada desde que la administracion nos trata tan mal.No os podeis imaginar como pasamos el dia reclamando el copago y el 1€ del Sr Mas a jubilados que no llegan a fin de mes Es indignante.

PREVISIONES DEL FMI

JOSE MIGUEL: es normal que el fmi eche por tierra las previsiones del gobierno;la imagen que damos a diario es la de un país dividido , la de una trainera con 17 timoneles peleados entre sí en la que cada uno vira hacia donde le conviene en cada momento.

CLARA: si es cierto que los datos del FMI no cuentan con las reformas en España, ¿Qué utilidad tienen? ¿No es muy absurdo y negativo? No entiendo nada.