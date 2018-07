caprichos de la primavera

¡Si, ha vuelto el mal tiempo a España entera. Y no ha sido un error de Hacienda, sino un capricho de la primavera. Sí, me ha salido voz de hombre. Por los cambios de las temperatura. No solo se han despeñado en la meseta norte, 6 grados en Burgos, hasta 18 grados menos en apenas 48 horas en Sevilla o 15 grados menos en Madrid.

Tenemos el mapa del tiempo lleno de avisos, solo falta una alerta por nevadas. Me preocupan las tormentas. Sobre todo en Aragón, Pirineo oscense y Teruel, 30 litros en 1 hora. Con las orejas tiesas en el norte de Navarra e interior de Lérida.

En el sureste atentos al viento. Poniente muy fuerte desde el litoral de Granada, Almería hasta Murcia. Sin descartar que sople con ganas en Ibiza. No estará las cosas mucho mejor por las islas Canarias, donde lloverá de forma moderada.

elborracas@ondacero.es su correo del tiempo. Marta, capitana de barco, que supero tormentas perfectas y ascendió el K-2 para por el quirófano en Villena, Alicante, 26 grados. Se rompió la rodilla al coger unos folios en su despacho.

Temperaturas. Que informan a Cristóbal, Montoro que la Finca de Valenzuela de Calatrava en Ciudad Real, 20 grados, tampoco es mía. Tierra de secano, aunque llueva hoy.

La Firma. “Hasta el 40 de mayo no te quites el sayo, y si junio es ruin, hasta el fin”.