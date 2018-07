borrasca para despedir

Recibimos una nota urgente de la agencia estatal de meteorología, que nos avisa de una profunda Borrasca, procedente de China, que va a dejar un Temporal de nieve y frio con temperaturas de hasta 37 grados bajo cero hasta en Canarias. Se recomienda a la población no salir de casa y no ir al trabajo. Yo he venido jugándome la vida por la empresa.

Y eso que parecía un día inocente, tranquilo, con el anticiclón mandando, incluso heladas menos severas, nieblas cabezonas muy repartidas, vientos alocados en las costas del cantábrico y lluvias solo a últimas horas en Galicia. Calimas en Canarias.

Los expertos si habíamos notado para el último fin de semana del 2012, una nueva borrasca atlántica y he perdido la cuenta, que dejaría un sábado con “cachuscas” en Galicia, oeste de Castilla y León, norte de Extremadura, y un domingo con Huevos fritos salvo en Baleares, paraguas.

elborrascas@ondacero.es su correo del tiempo les adelanta una nochevieja pasada por agua.

Temperatura. Hoy es un día estupendo de volver a leer Los Santos Inocentes de Miguel Delibes, Valladolid, 0 grados. Los Boliches en Málaga, llegarán hasta los 22 grados.

La Firma. El Frío puede entrar de repente, entre Navidad y los Inocentes.