Catalán-castellano

Entrevista al ministro Wert

Jose miguel: ¡¡Cómo que comunidades sin lengua propia!! Querrá decir con lengua diferente al castellano, porque lengua propia sí que tenemos. A ver si hablamos correctamente

Sergio: El ministro está catalanizado, desde el momento en que llama a nuestra lengua Castellano y no Español. Que no. Que no fablamos castellano ni decimos farina sino hablamos y decimos harina en español.

Ginés: me parece una estupidez Decir que con mas alumnos por clase se baje el nivel educativo.

Soy del año 1970 y en los 80 estudiábamos 40 y 45 alumnos por clase, y sinceramente le damos mil vueltas a los alumnos actuales y sus 20 alumnos por clase. Lo que se han perdido son los valores Morales y la educación ha bajado en todos sus sentidos en la sociedad. Que se dejen de pamplinas ideológicas

CATALUÑA:

JOSE MIGUEL: EL SEÑOR ARTUR MÁS ES MÁS PESADO QUE UN COLLAR DE MELONES CON ESTO DEL INDEPENDENTISMO CATALÁN; VAMOS, QUE A ESTE NO LO CONVENCES NI TIRÁNDOLO DESDE LA ESTRATOSFERA COMO HA HECHO FELIX BAUMGARTNER ¡ QUÉ TÍO !

JUAN: La Historia por definición estudia el pasado de forma objetiva, sin adornos, por tanto por mucho que le pese a Mas, la historia reciente de Cataluña esta unida inexorablemente a la España "una, grande y libre" y a la España Democratica posteriormente, la historia de Cataluña como nacion simplemente no existe aun, por tanto, dejemos de hablar de hipótesis.

PREGUNTA DE JESÚS: Si Cataluña obtuviera la independencia, podría el Estado Español pedirle las cesiones e inversiones realizadas en ese territorio?

Inma: Totalmente de acuerdo con Pilar Cernuda en que el referendum escocés con una pregunta clara y sin rodeos ha hecho que la mayoría de los escoceses se lo piensen un poco mejor. La pregunta es: por qué tanto miedo a hacer lo mismo en Cataluña? Por qué no dejar al pueblo catalán que se manifieste sobre lo que quiere, y así de paso acabamos con el victimismo del "no nos dejan decidir"?

SALTO DE BAUMGARTNER

CLARA: Les oigo comentar que si el salto del austriaco tendrá utilidades médicas o si no las tendrá. Me gustaría recordar que todo el proyecto tiene 100% financiación privada, sobre todo por Red Bull. Así que me parece que no ha lugar el debate sobre si sirve o no sirve para algo, cada empresa con su dinero haga lo que quiera ¿no? A mi desde luego me tuvo apasionada el salto, millones de personas estuvimos pegadas a la tele durante dos horas, algo tendría...

Otro: ni el globo subió por combustión del gas como dice Gómez Marín ni se iba a estrellar si se hubiera desmayado como dice Cernuda.

DÍA 12:

LUIS: ¿ se sabe de dónde salió la versión de que el Rey le estaba echando la bronca al sr. Rajoy?. Sería interesante saber quién echó a rodar esa versión del sunto que, por cierto, ¡ cómo han entrado todos a ese trapo !.