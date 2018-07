El espionaje de Estados Unidos

ESPIONAJE

Inma: Vaya, ahora se dan cuenta de que no estaba bonito lo que hacían los USA! Cuando el pobre Snowden andaba desesperado buscando asilo en algún sitio civilizado por haber revelado las actividades más que discutibles de los servicios secretos estadounidenses todos miraron para otro lado y se pusieron a silbar el "Barras y estrellas". Y ahora, cuando se enteran de que los espiados eran ellos, vienen indignadísimos protestando y haciendo todo tipo de aspavientos. No sé quién tiene más poca vergüenza, si los americanos con su espionaje o los propios espiados.

JUAN: Imaginaros que los americanos, y en España, no han espiado a nadie. ¡Vaya desastre, con lo importante que hay que ser para poder ser espiados!

SALVADOR: Lo que es inconcebible no es que un país espié a otro, sino que esas actividades salgan a la luz, desde que el mundo es mundo un vecino ha espiado a otro y eso a nivel de patio de vecinos y a niveles de estados, lo que pasa es que el pueblo no se ha enterado. Ahora con el caso del tipo que saca los trapos sucios de los EEUU y su Compañía de Espías nos asustamos y pensamos que esto no se puede hacer. Moralmente no se debe, pero realmente lo que no se puede es sacar a la luz esas actividades.

HUELGA EN LA EDUCACIÓN

IÑIGO: En cuanto a lo de la huelga, estamos en lo de siempre. Yo soy estudiante en Santiago de Compostela, y en mi facultad los piquetes "informativos" no permitieron que se diera clases a quienes si estábamos interesados en ir, pero por lo menos no hubo conflictos. En otras, parece que las cosas fueron más serias, con amenazas a profesores, a alumnos, etc. Es decir, hay derecho a secundar la huelga, pero no hay derecho para lo contrario. Se convierte en una práctica obligatoria. La democracia y libertades mal entendidas.

Manuel: Huelga? Quienes?. En el colegio Miguel Cervantes, de Catadau-Valencia, dijeron que había huelga, pero muchos niños fueron a clase y otros no, pero de los profesores no falto ninguno (sería por el sueldo), igual por la tarde salieron a manifestarse. Muchos padres no llevaron a sus niños porque creían que había huelga de profesores también. ¿Pero tan difícil es saber cuándo realicen la liquidación de la seguridad social de Octubre, qué número de profesores han secundado la huelga?

XAVI desde Murcia: no voy a entrar si la LOMCE es mejor o peor, pero lo que tengo muy claro es que es IMPRESCINDIBLE una reforma educativa porque observo que la estulticia abunda en los centros educativos españoles. Y por cierto en el colegio concertado de mis hijos, en el concertado de enfrente, en el de los hijos de un compañero y en alguno otro más por el que me he pasado, nadie hizo huelga ayer... Yo, profesor de universidad, NO hice huelga ayer. No parece que "TODO EL MUNDO" esté contra la LOMCE. Y última cosa: es una irresponsabilidad grave cerrar las aulas por una cuestión ideológica; eso no son educadores.

MARÍA: ¿Podría alguien explicarme que pintan los sindicatos en las manifestaciones de estudiantes y más dando?. ¿Por qué en Andalucía no se manifiestan por el recorte de la paga extra?. Por cierto, en la enseñanza primaria no ha habido ni un 2%, al menos en la Provincia de Huelva.

Mariangeles: tengo una hija en edad escolar de once años .La verdad es que los contenidos de los libros de texto deja mucho que desear, tienen un lenguaje simple contenidos bajos y trata a los niños de forma demasiado infantil. Mi hija utiliza poco lexico, carece de conocimientos de geografia y si le preguntas donde esta Pamplona te dice que en Castilla Leon.Pasan de curso sin haber completado un nivel minimo de conocimientos. Apalancamos a niños de 16 años que no quieren estudiar para que terminen la enseñanza obligatoria y lo que hacen es perjudicar a las clases. Por tanto me parece bien la ley en que se puede elegir itinerario a los a los 15 años. Que pasen a tener la division de la asignatura de Conocimiento del Medio en Ciencias Naturales, y Geografia e Historia. Ademas de evaluar a los Centros que nos osbtengan los objetivos. Etc.

Inma: Muchos de los que estuvimos ayer en la manifestación sí sabíamos muy bien contra qué estábamos protestando y por qué. El hecho de que la educación funcione mal en la actualidad no significa que haya que estar de acuerdo con el tipo de reforma que propone Wert. No es que estemos encantadas con el sistema educativo actual ni con los resultados de los informes PISA; simplemente no queremos una reforma que nos remita 50 años atrás

GIBRALTAR

MÓNICA: Quería decir que la frontera está peor que nunca y aquí nadie hace nada , la última ahora, es que los peatones también hacen cola como las motos y los coches, parecemos corderos que vamos al matadero y aquí no pasa nada simplemente una llamadita de Madrid y que se joroben. Espero que podáis volver hablar del tema, nos están amargado la existencia.