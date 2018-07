Hartazgo ciudadano

POLÍTICOS

Ricardo: en su editorial de hoy ha hablado de muchos temas interesantes pero creo que hoy todos los periodistas, tertulianos,etc solo deberían dedicarse a desenmascarar a los diputados que, según el Sr Montoro y el Director de los inspectores de hacienda, han defraudado a hacienda, es decir, a todos. En cualquier país del mundo estos sinvergüenzas serian fulminados al segundo de conocer este suceso, pero aquí se os llena la boca hablando de lo torpes q son los Italianos a la hora de ir a votar, etc, pero lo de los políticos españoles lo tapáis y escondeis hasta que la opinión pública está tan indignada q entonces os sumais a la causa.

PSOE Y RUBALCABA

Santiago: Hace unos meses, con las elecciones catalanas y el debate de la independencia, el PSOE de la mano de Rubalcaba justificaba una nueva organización territorial de España como Federal, poniendo como ejemplo que su partido era Federal y no había ningún problema. Imagino que hoy no usaría ese ejemplo a la vista del desaguisado que está provocando el PSC. Otro punto para Rubalcaba.

Manuel: La doble moral del PSOE , me quedo alucinado se ha llevado el PSOE durante los últimos 8 años anunciando en televisión que todos tenemos que pagar impuestos y ahora se lo dicen una sola vez a ellos y se echan las manos a la cabeza, que poca vergüenza y quieren convencernos de que todos somos iguales

CARLOS SOBRE MONTORO: Mas vale que el Sr Montoro les diga a sus compañeros de partido que han recibido dinero negro ( supuestamente claro ) que paguen su IRPF como el resto de los españoles. Y que se lo diga tambien a esa gente que presume de ser " yo soy español español " que luego se llevan el dinero a Suiza. Ya estamos hartos de de tanta hipocresia.

DÉFICIT

HA LLAMADO UN OYENTE que dice que A empresas que tienen concursos con la administración les han hecho facturar parte del último mes de diciembre de 2012 en 2013 para que no entre en las cuentas

Juanjo: No es fácil reducir el déficit a estas cifras. Pero, ¿Cómo se ha hecho? Los tijeretazos fuertes han sido para el personal sanitario y educativo, donde tradicionalmente hay pocos votos para el PP.Sin embargo, los Ayuntamientos, Diputaciones, Empresas Públicas, Televisiones Autonómicas, etc. siguen estando llenas de mamandurrias improductivos. Pero claro, estos son votos seguros y no se pueden tocar. Con un reparto de los recortes más equitativo las cifras habrían sido mejores y con mayor justicia.

ANGEL: Creo que el año pasado hubo 4 revisiones de defícit, y todas al alza, es creíble este primero que anuncia el presidente?

MÁS

JAVIER: Viene siendo ya costumbre que los malos políticos que tenemos, aprovechan leyes con nombres tan rimbombantes como "emprendedores" cuelen artículos de tapadillo, de cualquier forma, que no quieren que se sometan a debate. Tal es el caso del Art. 34, que traspasa la TITULARIDAD de todas los ferrocarriles a ADIF, de forma que efectivamente los privatiza ya no de facto sino de hecho, de forma plena. Este sencillo articulito escondido bajo el epígrafe "emprendedores" pone una inversión enorme con cargo a los presupuestos generales del estado durante años, en manos de una empresa "privada-para-lo-que-me-da-la-gana-y-publica-para-lo-que-me-conviene", conocida localmente como "chiringuito", y de los peores.

JUNTA DE ANDALUCÍA

Por qué en las delegaciones de la Junta los asuntos se tratan con tanta lentitud, se ponen innumerables trabas (de ejemplo nos sirve el asunto “Valcárcel en Cádiz capital) e incluso se personalizan decisiones dependiendo de quien las solicite. Soy arquitecto de Madrid y estoy ejerciendo en la actualidad en Cádiz y llevo algunos asuntos que tiene que pasar por la delegación de Medio Ambiente. No te puedes llegar a imaginar como pasan los meses y los expedientes se quedan cogiendo polvo, sino se pierden directamente. El NO es la respuesta habitual, cuando siempre se pueden encontrar soluciones. La impuntualidad, la desidia te llegan a desesperar.

BANKIA

Los de Bankia pierden 19.000 millones de euros y ¿decís que antes de hacer un ajuste? jajajajaja ¿Qué ajuste? ¿Poner los salvapantallas de los ordenadores? jajajajaja ¿19.000 mill € de pérdidas y han ajustado algo? Pues menos mal.

PREGUNTA PARA FIDALGO: que hay de cierto en la noticia de que los anos trabajados de noche computarian mas que los trabajados de dia,mi marido lleva 27 anos en turno de noche.