Variedad de temas de opinión

CUSTODIA COMPARTIDA

Soy Fiscal de Familia en Cataluña, donde ya se ha implantado la custodia compartida como sistema preferente en enero de 2011. De los convenios (procedimientos de muto acuerdo) que llegan a mis manos, no llegan ni a un CINCO POR CIENTO los padres que piden una custodia exclusiva para ellos,ni llegan a un CINCO POR CIENTO los progenitores que DE MUTUO ACUERDO piden una custodia compartida: consecuencia, la consiguiente sentencia acuerda custodia materna, PORQUE LOS PROGENITORES ASÍ LO PIDEN!!! Lo que llama la atención incluso en los contenciosos es que: la madre siempre pide custodia para ella o subsidiariamente, compartida. En tanto que los padres solo piden la compartida, Y SUBSIDIARIAMENTE para la madre. (DE MODO QUE SI NO PROCEDE LA COMPARTIDA, SERÁ PARA EL PROGENITOR QUE LA SOLICITA: LA MADRE). CONCLUSIÓN, la REALIDAD ES que en los divorcios de mutuo acuerdo, los dos progenitores no optan por custodias compartidas. Y lo digo con conocimiento de causa, porque cada día hago informes de convenios.

PEDRO: En estos pleitos lo que debe importar es el interés del menor, no de los padres, y usted imagínese a un menor cambiando de domicilio cada quince días ¿Qué educación se le puede dar? Si cada uno le educa de una manera diferente, tiene diferentes horarios, etc ¿eso es beneficioso para el menor? La custodia compartida es una auténtica barbaridad en la que solo se contempla el interés de los padres, no del menor, que necesita una situación estable.

LAURA: La custodia compartida, como ocurre sin ir más lejos en Francia, en todo divorcio y de forma automática, es una forma de evitar más conflictos, de que los hijos tengan padre y madre al margen del estado civil de sus progenitores y de evitar más desigualdades que van a generar siempre más conflicto. No es un bálsamo milagroso que arregle nada, es una medida de equidad que evita que las cosas empeoren, lo que no es poco.

MIGUEL: me gustaría decir que no estoy de acuerdo en que el cambio de domicilio sea un problema de la custodia compartida. Ya hay cambio de domicilio los fines de semana en la custodia monoparental.

JAVIER: Soy padre divorciado con custodia compartida, casado con una madre con custodia de sus hijos. El padre le ve en fines de semana alternativos. Imagínate. Cuatro niños en total. En mi opinión, la custodia compartida obligada, no es una alternativa. En nada beneficia a un niño estar con un padre o madre que no quiere tenerlo. No obstante, los jueces sí deberían valorar cuando un padre quiere tener también la custodia de sus hijos y concederla.

PACO: la custodia compartida es un grave error que sólo perjudica a los niños. Cambiar cada cada mes de domicilio es un suplicio para los menores. Cambiar de "familia" (lo normal es que cada progenitor rehaga su vida) cada mes equivale a desestructurar sus vidas lo que traerá, inevitablemente, consecuencias negativas en su percepción de las relaciones de familia y, por tanto, en su forma de abordarlas.

SOLUCIÓN PARA GIBRALTAR

CARLOS: No hace falta cerrar la verja, miles de españoles perderían sus trabajos allí, pero si podríamos hacer lo siguiente: Perseguir fiscalmente a las empresas españolas residentes en Gibraltar, que son unas 60.000. Crear una zona franca alrededor del peñón para anular los efectos de éste, o sea: Gasolina al mismo precio en Algeciras, San Roque y La Línea, que en Gibraltar. Tabaco al mismo precio, otros productos. Controles súper estrictos en la frontera. Retirar las 90.000 líneas telefónicas que parten de La Línea. Con esto no haría falta pasar a Gibraltar para, por ejemplo echar gasolina, la gente se quedaría en la zona franca fuera del peñón, aunque sólo fuera por ahorrarse el tedioso paso por la aduana. ¿Qué les parece?

Modys y una empresa normal

Javier: En una empresa estamos constantemente cuidando que las empresas que dan crédito comercial, nos den crédito y evitar que nuestros proveedores nos pidan dinero por adelantado, en vez de pagar a 60-75 días. Por este motivo, si en España, no se han hecho bien los deberes, no podemos Ahora acusar a esas empresas de calificación de portarse mal con nosotros. De esos polvos, vienen esos lodos. Si no hiciera bien mi trabajo, seguro que no me daban crédito, os lo aseguro.

JUANJO: Como vamos a ser capaces de hacer una Unión Europea fuerte y unida si aquí estamos haciendo 17 mini-estados y cada uno por su lado. Y pretendemos que nos tomen en serio fuera.

RESCATE:

JUAN ANTONIO: ¿Si el rescate de la banca de España es hasta un buen negocio, por qué no vende deuda Alemania al 2% y compra deuda Española al 7%, cuando son ellos mismos los avalistas?

RICARDO: Hasta ahora lo único que hemos hecho es suplicar a los mercados que nos siga prestando dinero con la promesa de que les vamos a pedir cada vez menos (es decir, que vamos a ir reduciendo nuestro déficit). Pero ¿no deberíamos haber empezado por explicarles cómo les vamos a pagar todo lo que nos han prestado hasta ahora, es decir, los 800.000 millones de euros que tenemos de deuda? Si a mí alguien me debiese dinero me gustaría, primero, que me explicase cómo me lo va a devolver y, dependiendo de eso le volvería a prestar o no.

Álvaro: El gran problema de la banca española radica en que las entidades con más riesgo de desaparecer bajo los dictados de Europa son las que alojan a más políticos amigotes, que se podrían ir al paro.

Es por ello que desde el inicio de la Crisis todo haya sido parches y paños calientes. Cualquier cosa menos condenar a los amigos. No hablo de los pobres empleados porque, por supuesto, nadie se preocupará de ellos

ANDALUCÍA

JUAN: En Andalucía estamos encantados con esta primera Comisión de Himbestigación en 30 años. Será todo un éxito: políticos investigando a políticos.