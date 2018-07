La banca al poder

LA BANCA

O sea, que La Banca pilla dinero de Europa al 0,5 y lo presta a casi el 5% al Estado (España) ¿Y os parece normal? ¿No es una estafa y una perversión más del sistema? Por qué no pilla España ese dinero al 0,5% sin intermediarios? Aquí hay alguien forrandose y, como siempre, pagamos todos. No me extraña que los bancos no tengan dinero para prestar a los pringaos.

NÉSTOR: Los bancos siempre ganan. Por mucho que abrieran el crédito, hoy o mañana, tiene la excusa perfecta para no darlo, las deudas que todo españolito de a pie tiene por esta crisis. Harán el estudio respectivo, y denegaran, que es lo hoy les mas interesa hoy. Ayer era darlo a mansalva, incluso inflando hipotecas para dar mas. Hoy, invertir en deuda pública y que los créditos los deniegue el mismo empleado que antes los daba a cualquiera. Con o sin vaselina, da igual.

CON RESPECTO A SI PODEMOS hacer algo para que fluya el credito?

MIGUEL: Pues si. Podemos iluminar a los bancos y aclararles cual es su cometido, que es tan importante que nosotros nos hemos endeudado de por vida para resolver sus errores. Toda su actividad está llena de índices, porcentajes y ratios, pues una ratio mas que informe de la proporcion de credito publico y privado y que esten obligados a cumplir. Tan sencillo como eso.

CON RESPECTO AL PSC:

Mariano: el PSOE lo que tiene que hacer de una vez es dejarse de ambigüedades y presentarse en todas las comunidades con las mismas siglas y el mismo discurso, lo demás es perjudicial para el partido, no se puede ser obrero español en una parte y en otra no. En eso nos aventaja el PP.

AURORA: D. Artur Mas y alrededores, podrían vender las embajadas, para tener con lo que hacer frente a los pagos de las farmacias, es deleznable que estos sres. hagan lo que les parezca con el dinero de todos y luego con ese mismo dinero pero de nuevo, tener que pagar lo esencial porque ellos no lo pagan, los medicamentos, residencias etc.

PABLO: En el caso de que consiguieran la independencia a lo cual me niego porque consideró que un trocito de ese territorio es mío al igual que un trocito de Murcia, Madrid, Sevilla etc es de cada catalán, pregunto si consiguen su imposible, más adelante se podría independizar por ejemplo Tarragona de cataluña?.

AZNAR

Ernesto: no creo que sea quien para dar consejos a nadie. Económicamente lo hizo bien, sólo porque siguió engordando la burbuja inmobiliaria que era el pilar del crecimiento del país, pero eso no es mérito suyo, sólo que no le estalló en las manos.

Juan Ignacio: Gracias por los años que nos has dado....Rajoy también lo está haciendo bien. Algún día los españoles que todavia se sientan como tales, os daran las gracias y os ponderarán como ya se va viendo que ponderan a Adolfo Suarez al que casi crucificamos entre todos.....Asi es el pueblo español

OTRO: me estoy poniendo hasta de mala leche. Que nos trajo beneficios la guerra de Irak? Qué no tiene nada que ver el 11m con Irak? Pero nos toma por gilipollas? Algunos le defenderán al 100%, pero yo también vivía aquí y vi lo que pasaba. O nos olvidamos que hasta los terroristas islámicos dijeron porque era? Qué poca vergüenza